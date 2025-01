Wall Street dans le rouge après un rapport sur l'emploi meilleur que prévu

(AOF) - Fermés hier en hommage à l'ancien président Jimmy Carter, les marchés américains sont attendus sur une note négative. Les investisseurs ont pris connaissance d'un rapport sur l'emploi bien meilleur qu'espéré. S’il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’économie, elle est accueillie défavorablement par les investisseurs car ce rapport a provoqué une nouvelle hausse des taux longs. Delta Airlines est attendu en forte hausse après avoir annoncé s'attendre à un bénéfice historique en 2025. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,99% et 1,20%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains étaient fermés en raison de la journée de deuil national en hommage à l'ancien président Jimmy Carter.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur non-agricole a créé 256 000 emplois au mois de décembre, alors que 164 000 étaient attendus. Il y en avait eu 212 000 en novembre. Le taux de chômage s'élève à 4,1%, contre 4,2% attendu après 4,2% le mois précédent. Les salaires ont augmenté de 3,9%, à comparer avec un consensus de 4% et une hausse de 4% en novembre.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sera connu à 16h00.

Les valeurs à suivre

Constellation Energy

Société énergétique américaine, Constellation Energy acquerra le producteur d'électricité américain Calpine. La transaction représente environ 16,4 milliards de dollars, composé de 50 millions d'actions Constellation et de 4,5 milliards de dollars en espèces. Le prix d'achat net s'élève à 26,6 milliards de dollars. L'accord comprend aussi la prise en charge de la dette de Calpine qui s'élève à près de 12,7 milliards de dollars.

Costco

Le distributeur Costco a fini l'année 2024 sur une note positive en déclarant des ventes nettes de 27,52 milliards de dollars pour le mois de décembre, en hausse de 9,9% par rapport à l'année dernière. Cette progression fait suite à une amélioration des ventes de 5,6 % et de 7,2 % en novembre et en octobre.

Delta Airlines

Delta Airlines est attendue en forte hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé s'attendre à réaliser en 2025 "le meilleur exercice financier de ses 100 ans d'histoire". La compagnie aérienne anticipe un bénéfice avant impôts supérieur à 6 milliards de dollars, un bénéfice par action supérieur à 7,35 dollars, contre 7,22 dollars attendus par les analystes, et un flux de trésorerie disponible supérieur à 4 milliards de dollars. La compagnie affiche pour le 4e trimestre un bénéfice par action dilué de 1,85 dollar contre 1,75 attendu.

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance est attendu en hausse de plus de 15% en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats. La chaîne américaine de pharmacies dépassé les attentes des analystes avec un bénéfice ajusté de 0,51 dollar par action au premier trimestre, et a maintenu sa perspective 2025 avec un bénéfice par action ajusté compris entre 1,40 et 1,80 dollar. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 7,5% sur un an, à 39,5 milliards de dollars. Il a augmenté de 6,9% à taux de change constants.