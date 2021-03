Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : dans le rouge après les gains de la veille Cercle Finance • 03/03/2021 à 08:10









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la séance dans le rouge marquant une pause au lendemain d'une impressionnante performance dans la foulée de solides indicateurs économiques. L'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles affiche une baisse de 0,48% autour de 31.391 points. Le S&P 500, plus large, perd de son côté 0,81% à 3870 points après un gain de 2,4% de la veille, tandis que le Nasdaq Composite se replie plus sévèrement, cédant 1,69% à 13.358 points, après avoir pris 3,5% lundi. Les frictions sur le marché obligataire demeurent la préoccupation première des investisseurs, qui semblent pour l'instant rassurés par une nouvelle accalmie sur le front des taux. Le rendement de l'emprunt d'Etat américain à dix ans se détend actuellement de trois points de base pour revenir en direction de 1,41%. Signe que les tensions restent néanmoins bien présentes, l'indice de volatilité VIX du CBOE progresse de presque 3% au-delà des 24 points. Bon nombre de stratèges préviennent que le thème de l'inflation va continuer à animer les marchés dans les semaines qui viennent, tout en estimant que les marchés n'ont pas de raisons de s'en inquiéter. Pour les analystes de Flornoy, le récent mouvement de reflation conjoncturelle ne remet pas en cause la dynamique haussière des actions. Dans le contexte actuel de forte rotation sectorielle, le gestionnaire d'actifs explique avoir mis la barre sur les actions cycliques, mais aussi sur les valeurs financières et les titres liés aux matières premières. A noter qu'aucune statistique économique ne figurait à l'agenda aujourd'hui. Du coté des valeurs, AutoZone a publié un résultat net en hausse de 15,6% à 345,9 millions de dollars au titre du deuxième trimestre de son exercice 2020-21, soit 14,93 dollars par action (+20,5%), ainsi qu'un profit opérationnel en croissance de 18,1% à 481,8 millions. Target a publié un BPA ajusté en progression de 58% à 2,67 dollars sur son quatrième trimestre comptable, sensiblement au-dessus du consensus, revendiquant des gains de parts de marché dans l'ensemble de ses principales catégories de marchandises. Le géant américain du conseil Accenture poursuit sa frénésie d'acquisitions en annonçant le rachat de GRA, un spécialiste de la logistique basé en Australie.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.