Wall Street dans le rouge après l'inflation

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires de Domino's Pizza s'élèvent à 4,39 milliards de dollars, en hausse de 5,1%. Le résultat d'exploitation a augmenté de 5% à 198,8 millions de dollars. Sur ce trimestre, le bénéfice dilué par action s'élève à 4,19 dollars contre 4,18 dollars il y a un an. Il est largement supérieur au consensus de 3,65 dollars. En revanche, le résultat net recule de 0,5%, ressortant à 198,8 millions de dollars.

Delta Airlines est attendue en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié une prévision de chiffre d'affaires inférieure aux attentes pour le 4e trimestre. La compagnie aérienne américaine livre une fourchette de 13,9 à 14,2 milliards de dollars, alors que le consensus s'établissait à 14,22 milliards. elle invoque " la réduction de la demande de déplacements autour des élections" présidentielles américaines. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 1,60 et 1,85 dollar.

Amazon proposera ces prochaines semaines une nouvelle plateforme de streaming au sein de son service Prime Video. L'entreprise a annoncé qu'Apple TV+ sera disponible via son service, mais uniquement aux États-Unis, pour 9,99 dollars par mois. Cette intégration ne concerne pas pour l'instant la France, où Apple TV+ est déjà inclus dans les offres Canal+ sans frais supplémentaires.

Les stocks américains de gaz ont gonflé de 55 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 59 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 47 milliards la semaine précédente. Les stocks sont supérieurs de 127 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 190 milliards de pieds cubes à la moyenne sur 5 ans de 3 357 milliards de pieds cubes. À 3 547 milliards de pieds cubes, le gaz de travail total se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,4% en septembre en rythme annuel, contre un consensus de 2,3%, après 2,5% en août. La progression en rythme mensuel est de 0,2%,contre 0,1% de consensus après 0,2% le mois précédent. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,3% en rythme annuel, soit plus que le consensus de 3,2%, et à 0,3% en rythme mensuel, contre 0,2% de consensus.

Delta Airlines (+0,17% à 50,92 dollars) a démarré en baisse à Wall Street avant de remonter. La compagnie a dévoilé une prévision de chiffre d'affaires inférieure aux attentes pour le quatrième trimestre. La compagnie aérienne américaine livre une fourchette de 13,9 à 14,2 milliards de dollars, alors que le consensus s'établissait à 14,22 milliards. Elle invoque " la réduction de la demande de déplacements autour des élections" présidentielles américaines. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 1,60 et 1,85 dollar.

(AOF) - Les marchés actions américains sont dans le rouge ce jeudi après de mauvais chiffres de l’inflation. L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,4% en septembre en rythme annuel, contre un consensus de 2,3%, après 2,5% en août. La hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage a aussi été supérieure au consensus. Côté valeurs, Delta anticipe un trou d’air au moment de l’élection présidentielle. Vers 17h00, le Dow Jones perd 0,23% à 42 415,58 points et le Nasdaq 0,32% à 18 233,21 points.

