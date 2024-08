Wall Street dans le rouge après des statistiques décevantes, Meta en hausse

(AOF) - Les indices américains ont terminé en nette baisse au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed. Plusieurs statistiques économiques, dont les inscriptions hebdomadaires au chômage et l’indice des directeurs d’achat (ISM) manufacturier, ont sapé le moral des investisseurs. Côté valeurs, l'action Meta a occupé l’une des premières places du S&P 500. La maison-mère de Facebook et d'Instagram a dévoilé hier soir des résultats solides et une prévision de revenus supérieure aux attentes. Le Dow Jones a perdu 1,21% à 40347 points et le Nasdaq a cédé 2,30% à 17194 points.

Meta a progressé de 4,82% à 497,74 dollars à la Bourse de New-York pour occuper l'une des premières places du S&P 500. La maison-mère de Facebook et d'Instagram a dévoilé hier soir des résultats solides et une prévision de revenus supérieure aux attentes. "Je pense qu'une partie de ce qui est si fondamental à propos de l'IA est qu'elle finira par affecter presque tous les produits que nous avons d'une manière ou d'une autre. Elle améliorera les produits existants et en rendra possible un grand nombre de nouveaux", a déclaré le fondateur, Mark Zuckerberg lors de la conférence avec les analystes.

Les chiffres macroéconomiques

Le coût unitaire du travail a progressé de 0,9% au second trimestre alors qu'il était attendu en augmentation de 1,8%, après une hausse de 3,8% au trimestre précédent. Sur la même période, la productivité du secteur non agricole s'affiche en hausse de 2,3% contre un consensus de 1,7% et après 0,4% au trimestre précédent.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 249 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 236 000 et après 235 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 51,6 à 49,6 entre juin et juillet, entrant en zone de contraction. Il était anticipé à 49,5.

Les dépenses de construction ont reculé de 0,3% en juin alors qu'elles étaient anticipées en progression de 0,2% après avoir reculé de 0,4% en mai.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur manufacturier est ressorti à 46,8 en juillet, ressortant sous le consensus s'élevant à 48,8. Il s'élevait à 48,5 en juin.

Les stocks américains de gaz ont progressé de 18 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine dernière, alors qu'une hausse de 31 milliards de pieds cubes était attendue, après 22 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. A 3 249 milliards de pieds cubes, les stocks sont supérieurs de 252 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 441 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 2 808 milliards de pieds cubes. Le volume de gaz utile est de 3 249 milliards de pieds cubes.

Les valeurs à suivre

Arm

Le concepteur de puces Arm est attendu en fort repli à Wall Street en raison des prévisions décevantes. Au premier trimestre, clos fin juin, son bénéfice net a plus que doublé (112%) à 223 millions de dollars, soit 21 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 40 cents, soit 5 cents de mieux qu'attendu. Ses revenus ont progressé de 39% à 939 millions de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 906,5 millions d'euros.

Biogen

Les revenus de Biogen au second trimestre 2024 augmentent de 1% à 2,47 milliards de dollars. Sur cette période, son BPA ajusté (non-GAAP) est de 5,28 dollars, en augmentation de 31%. L'entreprise de biotechnologies relève sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'année 2024 : entre 15,75 et 16,25 dollars, soit une hausse près de 9% par rapport à 2023. L'estimation précédente était une fourchette comprise entre 15 et 16 dollars, soit une hausse de près de 5%. Biogen s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires total diminue d'un entre 1 et 3%) contre une baisse de 1 à 6% auparavant.

eBay

eBay a dévoilé une performance trimestrielle supérieure aux anticipations. Au deuxième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré un bénéfice net en progression de 31% à 226 millions de dollars, soit 45 cents par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,18 dollar, soit 5 cents de mieux qu'anticipé. Les revenus ont augmenté de 1% à 2,57 milliards de dollars, dépassant légèrement le consensus de 2,53 milliards de dollars.

Ferrari

Le fabricant de bolides de luxe, Ferrari, a relevé ses objectifs annuels. La firme de Maranello cible ainsi un Ebitda ajusté d'au moins 2,50 milliards d'euros contre plus de 2,45 milliards d'euros précédemment. La marge d'Ebitda est pour sa part toujours vue à au moins 38%. Les revenus sont anticipés à plus de 6,55 milliards d'euros contre au moins 6,40 milliards d'euros auparavant.

Moderna

Les revenus de Moderna au deuxième trimestre 2024 se sont élevés à 241 millions de dollars, contre 344 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des ventes du vaccin Covid-19. La biotech affiche une perte nette sur ce trimestre à 1,3 milliard de dollars contre une perte de 1,4 milliard de dollars un an avant. La perte nette par action est 3,33 dollars sur ce trimestre contre une perte de 3,62 dollars au deuxième trimestre 2023.

Qualcomm

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a présenté des profits et des perspectives meilleurs qu'anticipé. Au troisième trimestre, clos fin juin, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 18% à 2,13 milliards de dollars, soit 1,88 dollar par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 2,33 dollars, dépassant de 8 cents le consensus. Le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 11% à 9,39 milliards de dollars, surpassant également les attentes : 9,21 milliards de dollars.