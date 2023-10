Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: dans le rouge après des résultats décevants information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin, affectée par une série de résultats jugés décevants, dont ceux de Meta, mais aussi par des indicateurs économiques militant pour une poursuite du resserrement monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,3% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Sur le plan macroéconomique, la croissance du PIB des Etats-Unis pour le troisième trimestre est ressortie à 4,9%, en très nette accélération après les +2,1% du trimestre précédent.



Cette performance, très supérieure aux attentes du marché qui visait un chiffre autour de 4%, témoigne d'une économie toujours solide, ce qui pourrait pousser la Fed à continuer à relever ses taux d'intérêt.



D'autres données communiquées en parallèle indiquent que les commandes de biens durables ont rebondi plus fortement que prévu en septembre, un nouveau signe de la résistance de la croissance américaine.



Les indicateurs parus au cours des dernières semaines ont mis en exergue une activité toujours robuste ainsi qu'une inflation persistante, laissant penser que la Réserve fédérale pourrait continuer à relever ses taux.



Du côté des résultats trimestriels, la dernière fournée ne s'est pas avérée très enthousiasmante.



Meta a publié hier soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais le spécialiste des réseaux sociaux a aussi mis en garde contre l'incertitude liée à la situation économique.



Hasbro a annoncé de son côté une révision à la baisse de ses prévisions pour 2023 après avoir essuyé une perte opérationnelle sur le troisième trimestre.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, Bristol Myers Squibb a resserré à la hausse sa fourchette-cible de BPA ajusté à entre 7,50 et 7,65 dollars, et non plus de 7,35 à 7,65 dollars.





