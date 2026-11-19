Wall Street dans le rouge, Anthropic ne suffit pas à relancer l'IA

La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi alors que l'IPO massive d'Anthropic, qui a connu un bond initial avant de s'estomper un peu, n'a pas été suffisante pour raviver l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA), douché ces derniers jours par la crise traversée par Nvidia.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 2,19%, ou 1.101,11 points, à 49.097,06 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 147,80 points, soit 2,02%, à 7.175,83 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 550,68 points (2,25%) à 23.879,20 points.

Il s'agit d'une sixième séance consécutive en territoire négatif pour le S&P-500, qui pourrait connaître son plus fort repli hebdomadaire depuis avril 2025.

Pour ses débuts très attendus à Wall Street, considérés comme un nouveau marqueur de l'engouement pour l'IA, Anthropic ANT.O a ouvert peu avant midi à 111,50 dollars, contre un montant d'IPO fixé la veille au soir à 83 dollars par action.

La capitalisation boursière du groupe a brièvement dépassé le seuil des 2.000 milliards de dollars, avec un titre un temps en hausse de 38,6% à 115 dollars, avant de voir cette courbe s'inverser pour finir la séance à +17,1%.

Cette entrée en bourse "a attiré beaucoup d'attention, et cet argent vient de quelque part. Les investisseurs modifient leurs portfolios pour incorporer Anthropic. Il ne faut pas trop extrapoler sur la signification des échanges du jour, que ce soit à la baisse ou à la hausse", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portfolio chez Argent Capital, dans le Missouri.

Mais, a-t-il ajouté, l'engouement pour l'IA s'est estompé, soulignant que "la crise à Nvidia reste une grosse affaire" et que les élections de mi-mandat au Congrès américain, remportées ce mois-ci par les démocrates, ont "aussi un impact" en raison de la perspective d'une réglementation plus stricte de l'IA.

La plupart des fabricants de semiconducteurs ont subi des pertes ce jeudi, dont Advanced Micro Devices AMD.O qui a plongé de 7,7% tandis que Micron MU.O et Broadcom AVGO.O ont cédé tous deux 2,1%.

En dépit de résultats et de prévisions supérieurs aux attentes communiqués mardi, Nvidia NVDA.O a décliné (3,3%) pour une sixième séance de rang, les investisseurs s'inquiétant de l'avenir du groupe depuis la démission contrainte de son cofondateur et patron historique, Jensen Huang.

Par ailleurs, les marchés ajustent leurs attentes sur la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), alors que le compte-rendu de la réunion d'octobre de la banque centrale, publié mercredi, montre que ses responsables sont convenus qu'une hausse des taux supplémentaire serait vraisemblablement nécessaire face à la persistance de l'inflation.

D'après FedWatch de CME, les marchés financiers misent à 96,4% sur la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed. Certains envisagent une hausse de 50 points de base.

La publication la semaine prochaine du rapport du département américain du Commerce sur les dépenses de consommation personnelle, indicateur privilégié par la Fed pour évaluer l'inflation, pourrait donner des indices sur la politique monétaire de l'institution.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)