Wall Street: dans le rouge à nouveau, le rebond ne dure pas

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir à la baisse mardi matin, de nouveau pénalisée par un accès de faiblesse des valeurs technologiques sur fond d'inquiétudes récurrentes quant à l'évolution des taux d'intérêt.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,4% à 0,8%, laissant entrevoir une ouverture dans le rouge.



Wall Street avait matérialisé hier sa meilleure séance de l'année avec une hausse de 2,2% pour le Nasdaq Composite, à la faveur principalement de la vigueur des fabricants de semi-conducteurs.



Cette journée devrait être teintée de davantage de prudence, en attendant les chiffres de l'inflation qui paraîtront jeudi et le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, prévu vendredi.



Les incertitudes grandissantes qui entourent le calendrier des baisses de taux de la Fed l'emportent sur la volonté de réaliser quelques bonnes affaires après le début d'année raté des marchés boursiers américains.



Les investisseurs ont récemment dû digérer une série d'indicateurs économiques plutôt solides ayant tempéré la perspective d'une réduction rapide des taux d'intérêt.



'Baisser ses taux quand les prix d'actifs sont presque au plus haut historique et l'économie est au plein-emploi, évoluant sur une trajectoire de soft landing, ce peut être un pari risqué', reconnaît Bruno Cavalier, économiste chez Oddo BHF.



L'aversion générale au risque profite à l'or, qui revient non loin de ses plus hauts historiques, et au dollar, soutenu par les interrogations concernant l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Ces doutes font remonter en parallèle les rendements des bons du Trésor américain, qui sont orientés à la hausse en dépit de la volatilité des actions, le papier à dix ans se hissant de nouveau au-dessus des 4%.



Les cours du pétrole rebondissent, l'incertitude quant à la sécurité du transport maritime en mer Rouge faisant plus que compenser l'annonce par l'Arabie Saoudite d'une réduction de ses prix.



Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grimpe de 2,7% à 72,7 dollars le baril et le Brent reprend 1,8% à 77,5 dollars.





