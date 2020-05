Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street dans le rouge à l'ouverture en attendant Powell Reuters • 19/05/2020 à 16:15









PARIS (Reuters) - La Bourse de New York est en baisse mardi dans les premiers échanges avant l'audition au Sénat du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, sur fond de tensions entre les Etats-Unis et la Chine. L'indice Dow Jones perd 130,18 points, soit 0,53%, à 24.467,19 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,2% à 2.947,86 points. Le Nasdaq Composite prend en revanche 0,17% à 9.250,27 points, grâce entre autres à la hausse de 0,8% d'Apple. Au lendemain d'une nette progression qui a porté le S&P-500 à un pic de plus de deux mois, la prudence domine en attendant l'audition de Jerome Powell et de Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, par la commission bancaire du Sénat à Washington sur la réponse économique à la crise du coronavirus. Le sentiment de marché est également troublé par la détérioration continue des relations entre la Chine et les Etats-Unis, Donald Trump menaçant d'arrêter définitivement le financement américain l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qu'il accuse à demi-mot d'être soumise à la Chine. S'ajoutant à ce climat délétère, le Nasdaq s'apprête à dévoiler des changements réglementaires qui devrait compliquer l'introduction en Bourse de certaines entreprises chinoises, ont déclaré à Reuters des personnes proches du dossier. Luckin Coffee, concurrent chinois de Starbucks, a ainsi été informé par le Nasdaq de l'arrêt de sa cotation un an après ses débuts à Wall Street, après des soupçons de fraude sur ses résultats 2019. Walmart grimpe de 1,90%, la plus forte hausse du Dow Jones, après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et marqués par l'explosion de ses ventes en ligne. A l'inverse, le leader américain des magasins de bricolage Home Depot perd 1,76%, l'augmentation des coûts dans le contexte de la pandémie ayant pesé sur ses résultats du premier trimestre. Son concurrent Lowe's, qui publiera ses comptes mercredi, cède 0,84%. La chaîne de grands magasins Kohl's, chute de 5,31% après ses résultats. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

