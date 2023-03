Wall Street: dans le désordre, Salesforce soutient le Dow information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 18:01

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé jeudi au début d'une séance une nouvelle fois marquée par un regain de tension sur le marché obligataire.



En fin de matinée, le Dow Jones gagne 0,4% à 32.778,6 points, bien aidé par le bond du titre Salesforce, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,5% à 11.321,1 points.



L'indice S&P 500 se replie de son côté de 0,2% à 3942 points.



Après deux séances consécutives de baisse pour le S&P, la prudence continue de dominer les échanges, avec des investisseurs qui semblent toujours très préoccupés par l'évolution des rendements obligataires.



Sur le marché des taux, le rendement des Treasuries à 10 ans évolue désormais bien au-delà des 4%, un seuil qui n'avait plus été atteint depuis plus de quatre mois et qui est considéré comme critique par certains analystes.



La hausse des taux longs a été provoquée par la publication, ces dernières semaines, de statistiques de l'inflation plus fortes que prévu et par des déclarations de plusieurs membres de la Fed plaidant pour de nouvelles hausses de taux de 50 points de base.



D'un point de vue technique, l'envolée des rendements pénalise les actions en augmentant l'attrait des bons du Trésor et en entraînant des arbitrages en faveur des obligations, rendues plus séduisantes par leurs taux rémunérateurs.



La remontée des rendements obligataires et du billet vert s'est amplifiée suite à la publication ce matin des chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage.



Cette statistique n'a reculé que de 2.000 lors de la semaine du 20 février, pour s'établir à 190.000 contre 192.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.



La solidité non démentie du marché de l'emploi conduit les investisseurs à anticiper de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale, qui cherche à maîtriser l'inflation en freinant l'activité économique.



Autre indicateur publié avant l'ouverture, la productivité non-agricole n'a augmenté que de 1,7% aux Etats-Unis au quatrième trimestre, selon une deuxième estimation du Département du Travail qui avait annoncé un taux de 3% en première lecture il y a un mois.



Compte tenu d'une progression de 4,9% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 3,2% au dernier trimestre 2022, au lieu de 1,1% en première lecture, ce qui renforce là encore les craintes autour de l'inflation.



Plus forte hausse du Dow Jones, le géant des logiciels d'entreprise en mode 'cloud' Salesforce grimpe de 12% au lendemain de l'annonce, à l'occasion de ses résultats trimestriels, d'une augmentation de son programme de rachat d'actions à 20 milliards de dollars.



Macy's s'adjuge plus de 8% suite à des résultats trimestriels meilleurs que prévu lors de la période cruciale des fêtes, même si le groupe de grands magasins se préparer à une année 2023 plus compliquée.



Best Buy recule de 2% bien que son conseil d'administration ait approuvé une augmentation de 5% du dividende trimestriel à 0,92 dollar par action, à l'occasion de la parution des résultats trimestriels.