Wall Street : dans le désordre, faute de catalyseur

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent dans le désordre mardi dans les premiers échanges, en l'absence de véritable catalyseur en cette séance de reprise suivant le long week-end de Labor Day. En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,8% à 35.101,1 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,1% à 15.384,5 points. Les investisseurs ne semblent pas trouver de catalyseurs susceptibles de porter les indices vers de nouveaux sommets, alors que les marchés viennent d'enchaîner sept mois consécutifs de hausse. La prochaine saison des résultats n'ouvrira pas avant le mois prochain et aucun indicateur économique majeur ne figure à l'agenda cette semaine. Au vu des valorisations exigeantes des marchés, qui atteignent aujourd'hui des sommets, les investisseurs ne semblent pas fouloir foncer tête baissée. De nombreux intervenants de marché commencent à se préparer à la prochaine réduction du programme d'assouplissement quantitatif de la Fed - qui tourne actuellement au rythme de 120 milliards de dollars par mois. Les réunions des banques centrales devraient donc continuer à retenir l'attention des investisseurs, qui devraient scruter le moindre signal de l'évolution à venir de la politique monétaire. Avec la normalisation de la politique de la Fed et la ralentissement des indicateurs économiques, les marchés d'actions pourraient en profiter pour marquer une pause au cours des semaines qui viennent.

