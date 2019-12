Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : dans le désordre en attendant la Fed Cercle Finance • 11/12/2019 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir dans le désordre mercredi matin, les prises d'initiatives demeurant relativement limitées à quelques heures des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains affichent des scores contrastés, préfigurant une ouverture en ordre dispersé. Au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Fed publiera à la mi-journée son traditionnel communiqué, assorti de ses dernières prévisions économiques. Depuis plusieurs semaines, les hauts dignitaires de la banque centrale américaine s'efforcent de préparer les esprits à l'annonce d'une pause dans son cycle d'assouplissement monétaire. 'Les derniers indicateurs économiques publiés aux Etats-Unis montrent en effet que l'activité n'a nul besoin de stimulus monétaires supplémentaires', rappelle Eric Bourguignon, membre du directoire de Swiss Life Asset Managers. Si une nouvelle baisse de taux semble exclue, le marché s'attend à ce que la Fed réitère son intention de maintenir ses taux à des niveaux particulièrement bas. Les investisseurs seront également à l'affût des commentaires de Jerome Powell concernant les tensions persistantes observées sur le marché interbancaire américain. En attendant le verdict de la Fed, le marché s'est penché ce matin sur les chiffres mensuels des prix à la consommation, qui montrent une inflation plus forte que prévu. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en novembre par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, là où les économistes ne prévoyaient qu'un gain de 0,2%. Loin de plaider pour une nouvelle baisse de taux, ces chiffres sont plutôt susceptibles de justifier de futurs relèvements des taux d'intérêt.

