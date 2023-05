Wall Street: dans le désordre en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 17:28

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue dans le désordre mercredi alors que la Fed achève sa réunion de politique monétaire de deux jours, qui devrait déboucher en début d'après-midi sur une nouvelle hausse de ses taux.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 33.619 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,2% à 12.100,9 points.



Sans surprise, l'attente du verdict de la Réserve Fédérale, qui tombera à 14h00 (heure de New York), limite grandement les mouvements sur les marchés d'actions américains.



Un relèvement d'un quart de point des taux directeurs est largement anticipé par les investisseurs, qui attendent surtout la conférence de presse que donnera Jerome Powell, le président de l'institution, dans la foulée du communiqué.



Les investisseurs veulent savoir ce qu'aura à dire le patron de la Fed sur l'évolution à venir de la politique monétaire, mais aussi sur la menace de plus en plus précise d'une récession.



Dans ce contexte, les intervenants ont appris avant l'ouverture que le secteur privé avait créé 296.000 emplois en avril, selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP, un chiffre supérieur aux attentes des économistes.



Autre preuve de la bonne résistance de l'économie américaine, l'indice ISM des services a progressé à 51,9 contre 51,2 en mars, ce qui représente un quatrième mois consécutif en zone d'expansion de l'activité.



Certes, ces solides indicateurs sont de nature à raviver les craintes selon lesquelles la Fed n'a aucune raison de trop modérer sa politique monétaire, mais ils ont aussi le mérite de rassurer sur la santé de l'économie.



Le dollar poursuit malgré tout son repli après ces publications et s'échange à un plus bas d'un an face à l'euro, tandis que le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans recule vers 3,37%.



Sur le marché pétrolier, le brut léger continue de souffrir en chutant de 3,6% à 69,1 dollars, ce qui pèse à nouveau sur le secteur de l'énergie. En moins de trois semaines, le cours du WTI a perdu plus de 20% de leur valeur.



Du côté des valeurs, Kraft Heinz grimpe de 4% suite à une publication trimestrielle meilleure que prévu, qui s'est accompagnée d'un relèvement des objectifs annuels du groupe agroalimentaire.



Eli Lilly (+3,7%) est également bien orienté suite à la présentation des résultats positifs d'une étude de phase 3 ayant montré que le donanemab ralentissait considérablement le déclin cognitif et fonctionnel chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.



De l'autre côté du spectre boursier, AMD lâche 8% sur des perspectives jugées décevantes, mais le repli le plus spectaculaire de la matinée revient à Estée Lauder, qui décroche de 18% après avoir fait état d'objectifs annuels particulièrement prudents.