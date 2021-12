Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: dans le désordre au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 17:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue dans le désordre jeudi matin après sa nette progression de la veille, liée à la décision de la Réserve fédérale de continuer à réduire son soutien à l'économie.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,7% à 36.171 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,6% à 15.466,9 points.



La Fed a mis fin hier à de longues semaines de suspense en réduisant encore ses rachats d'actifs et en prévoyant au moins trois hausses de taux l'an prochain, une décision largement attendue par les marchés.



Pour les observateurs, la Réserve fédérale a su, une nouvelle fois, trouver les mots justes pour présenter sans causer d'émoi ce à quoi les marchés s'étaient préparé.



'Selon nous, la Fed a jusqu'à présent géré de manière magistrale l'ajustement des attentes du marché quant à l'orientation de la politique sans resserrer sensiblement les conditions financières', estiment les équipes de Pimco.



'Cependant, même après la mise à jour de la projection de la trajectoire des taux de décembre, l'incertitude et le potentiel de volatilité demeurent alors que la Fed s'oriente vers une orientation un peu plus stricte de la politique monétaire en 2022', reconnaît le fonds américain.



Les investisseurs se demandent toujours si l'inflation constitue une véritable menace ou si les prix devraient se modérer d'eux-mêmes l'an prochain, ce qui signifie qu'un relèvement trop précoce des taux d'intérêt risquerait de brider la reprise économique.



Bien qu'en hausse, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont conforté jeudi la vision d'une amélioration du marché du travail aux Etats-Unis.



L'indice PMI composite d'IHS Markit est en revanche ressorti à 56,9 en estimation 'flash' en décembre, à comparer à 57,2 en donnée définitive pour le mois précédent.



Après un bond de 1,7% en octobre, la production industrielle n'a augmenté que de 0,5% en novembre selon la Réserve fédérale, alors que les économistes espéraient une progression un peu plus forte.



Côté valeurs, Accenture bondit de 8% après avoir relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2021-2022 à l'occasion de sa dernière publication trimestrielle.



Adobe chute de 9% suite à la présentation au titre de son dernier trimestre 2020-21 d'un BPA ajusté en croissance de 14% pour un chiffre d'affaires en progression de 20% à 4,1 milliards de dollars.



Visa grignote 0,3% après avoir annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 12 milliards de dollars.





