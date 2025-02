Wall Street dans le désordre après l'audition de Powell

(AOF) - Les marchés actions américains s'affichent sans direction claire après l'audition de Jerome Powell au Congrès. "Nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour ajuster notre politique monétaire", a-t-il notamment déclaré. Les tensions commerciales se poursuivent alors que Donald Trump va imposer dans un mois des droits de douane de 25 % et généralisés sur les importations d'acier et d'aluminium pour des raisons de "sécurité nationale". Coté valeurs, Coca-Cola pétille après ses comptes trimestriels. Le Dow Jones grappille 0,07% à 44 503 points tandis que le Nasdaq cède 0,09% à 19696 points.

Coca-Cola s'adjuge 3,41% à 66,73 dollars à la bourse new-yorkaise. La firme d'Atlanta a enregistré un robuste quatrième trimestre fiscal d'où ressort un bpa de 55 cents, supérieur de 3 cents au consensus. Les ventes ont augmenté de 6% à 11,5 milliards de dollars, là où les analystes ciblaient 10,68 milliards de dollars. Ce dépassement du chiffre d'affaires par rapport aux attentes est le plus significatif depuis la mi-2021. Les volumes ont progressé de 2% en glissement annuel contre environ 1% de consensus.

Les chiffres économiques du jour

Les investisseurs ont suivi l'audition de Jerome Powell devant la commission bancaire du Sénat à 16 heures.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coca-Cola

Constructeurs auto chinois

Les constructeurs automobiles chinois sont attendus en baisse après que la CPCA (Association chinoise des voitures de tourisme) a annoncé que les ventes de voitures en Chine ont chuté de 12 % en janvier sur un an, soit la première baisse depuis septembre et la plus forte baisse depuis près d'un an. Selon Reuters, les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont progressé de 10,5 % en janvier pour représenter 41,2 % des ventes totales, signant le deuxième mois consécutif où ces véhicules ne parviennent pas à surpasser les voitures à essence.

Coty

Au premier semestre de son exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires net de Coty a diminué de 1% à 3,34 milliards de dollars, compte tenu d'un impact négatif de 2% des taux de change et d'un effet de levier de 1% lié à la cession de la licence Lacoste. Sur ce semestre, le résultat net de Coty de s'élève à 100 millions de dollars. Il a diminué par rapport aux 175,9 millions de dollars à la même période, il y a un an.

Marriott

Marriot recule de 1,6% en avant Bourse. Le groupe hôtelier a généré pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,45 dollars par titre, contre un consensus de 2,38 dollars. Les revenus ont progressé de 5% à 6,4 milliards de dollars et ressortent en ligne avec les anticipations des analystes mais les perspectives sont prudentes. Le RevPAR (revenu par chambre disponible et indicateur clé du secteur) a augmenté de 5% grâce à la croissance à l'international.

Schwab

Le Banque TD a accepté de vendre la totalité de sa participation dans The Charles Schwab Corporation. La banque canadienne détient actuellement 184,678 millions d'actions ordinaires du courtier américain, ce qui représente une participation économique de 10,1%. Elle vendra un peu plus de 165,443 millions d'actions dans le cadre d'un placement au prix de 79,25 dollars l'action. Schwab achètera un peu plus de 19,235 actions de ses titres pour un prix d'achat total de 1,5 milliard de dollars.

Walgreens Boots

Walgreen est attendu en baisse : le groupe de pharmacies devra payer plus de 987 millions de dollars conformément à une sentence arbitrale qui a donné raison à la société de télémédecine PWNHealth, selon la décision rendue lundi par un juge fédéral du Delaware. Selon Reuters, le juge Richard Andrews a rejeté l'argument de Walgreens selon lequel la décision de l'arbitre dans un litige contractuel concernant les tests Covid-19 était "flagrante et inappropriée" et s'est rangé du côté de PWNHealth.