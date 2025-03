Wall Street dans le bon sens avant Powell

(AOF) - Les marchés actions américains s'affichent dans le vert avant le verdict en début de soirée de la Fed et des propos attendus de son président, Jerome Powell. La réserve fédérale devrait maintenir inchangés ses taux sur fond de craintes commerciales accrues. Donald Trump promet des tarifs spécifiques additionnels dès le 2 avril. Côté valeurs, le groupe alimentaire General Mills s'inscrit en recul après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels. Vers 17h15, le Dow Jones avance de 0,81% à 41919 points et le Nasdaq de 1,18% à 17710 points.

General Mills recule de 2,30% à 59,05 dollars. Le groupe alimentaire américain (Géant Vert, Häagen-Dazs, Nature Valley, Yoplait, Cheerios ou Old El Paso) a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels car il s'attend à ce que l’incertitude macroéconomique continue de pénaliser la consommation. La demande de snacks salés et d'aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord avait été décevante au troisième trimestre. La société basée dans le Minnesota prévoit une baisse des ventes organiques de 1,5% à 2% pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle prévoyait auparavant une stab

Les chiffres économiques du jour

Les stocks de pétrole brut ont progressé de 1,745 million de baril la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 1,448 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Ils étaient attendus en hausse de 0,800 million de barils. En outre, les stocks d'essence ont reculé de 0,527 million de barils (contre un repli attendu de 2 millions de barils) tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 2,812 millions de barils (contre une hausse attendue de 0,180 million de barils).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BlackRock

La société de capital-investissement Cinven a accepté de vendre le groupe Viridium (une plateforme européenne de consolidation de l'assurance-vie) à un consortium composé d'Allianz, BlackRock, T&D Holdings, Hannover Re et Generali Financial Holdings. La valeur de la transaction s'élève à environ 3,5 milliards d'euros. Cinven se retire de son investissement majoritaire dans Viridium après plus d'une décennie à développement l'activité d'assurance. Viridium restera une plateforme indépendante et autonome, dirigée par l'équipe de management actuelle.

General Mills

GE Vernova

Multinationale spécialisée dans l'énergie, GE Vernova a conclu un accord avec RWE pour fournir 109 de ses éoliennes terrestres de 2,8 MW-127m afin d'alimenter le parc éolien Honey Mesquite dans le comté de Glasscock, au Texas, et de réalimenter le parc éolien Forest Creek près de Big Spring, au Texas. Les livraisons des éoliennes pour les deux projets devraient commencer plus tard dans l'année. Ces projets porteront à plus de 1 gigawatt (GW) la capacité éolienne reconstruite et réalimentée de RWE aux États-Unis.