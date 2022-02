Wall Street: dans la continuité du rebond amorcé la veille information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 17:24

(CercleFinance.com) - Wall Street semble bien décidée à aligner une seconde séance de hausse vendredi, les investisseurs paraissant vouloir minimiser les conséquences économiques du conflit russo-ukrainien.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1,4% à 33.697,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,7% à 13.573,1 points.



La prudence continue néanmoins de peser sur la tendance et les échanges restent très volatils face aux nombreux scénarios géopolitiques que les investisseurs doivent envisager.



L'incertitude sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed face au contexte international très tendu constitue un point d'interrogation supplémentaire.



Les investisseurs semblent néanmoins parier sur un conflit de durée limitée qui conduirait à l'installation à Kiev d'un président pro-russe, avec des retombées économiques jugées maîtrisables.



'L'histoire montre que les guerres n'entraînent pas toujours des baisses durables des actifs plus risqués', rappellent Luca Paolini, stratégiste en chef, et Sabrina Khanniche, économiste senior chez Pictet Asset Management.



'Prenons l'exemple de la guerre en Irak en 2002. Si les marchés boursiers étaient en baisse avant l'invasion du pays par les Etats-Unis, ils ont commencé à se redresser dans les dix jours qui ont suivi le début de la campagne militaire', soulignent-ils.



'Tout cela signifie que si un conflit prolongé peut être évité, les retombées économiques devraient rester raisonnables, permettant au monde de se remettre de la pandémie et au marché haussier des actions de se poursuivre', assurent les deux analystes.



La diminution au moins temporaire des craintes d'une nouvelle escalade du conflit se traduit par une stabilisation des rendements obligataires, avec un taux à 10 ans américain qui se maintient autour de 0,97%.



La tension reflue aussi sur le compartiment pétrolier, avec un baril WTI qui cède 1,3% à 91,6 dollars.



La situation géopolitique relègue évidemment au second plan la publication de statistiques qui montrent les contradictoires de l'inflation sur la consommation aux Etats-Unis.



D'un côté, les dépenses de consommation ont augmenté de 2,1% en janvier par rapport au mois précédent alors que les analystes n'anticipaient qu'une augmentation de 1,6%.



Dans le même temps, l'indice de confiance de l'Université du Michigan a reculé à 62,8 en février, contre 67,2 en janvier, avec un recul particulièrement marqué pour la composante mesurant leurs perspectives.



Richard Curtin, l'auteur de l'enquête, attribue ce repli au poids de l'inflation sur les finances personnelles des ménages, à la perspective de hausses de taux d'intérêt et à des perspectives économiques au plus bas depuis 10 ans, une tendance qui n'intègre pas encore la matérialisation de la guerre en Ukraine.