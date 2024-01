Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: dans l'indécision à la veille de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter sur une note indécise mercredi matin, dans un marché prudent à la veille de la publication des chiffres de l'inflation et avant le coup d'envoi de la saison des résultats, qui sera donné vendredi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais sont stables, ou en léger repli de 0,1%, laissant entrevoir une ouverture sans direction claire.



Les investisseurs semblent vouloir s'octroyer une pause avant de s'engager dans une fin de semaine plus chargée, avec notamment les chiffres mensuels de l'inflation qui aideront demain à dresser l'état de santé de la première économie mondiale.



En plus d'apporter de nouvelles indications sur la vigueur de l'activité, ces données permettront aux intervenants de mieux évaluer le rythme de l'assouplissement monétaire à venir.



Des chiffres plus élevés que prévu pourraient compliquer la tâche de la Réserve fédérale, qui a récemment manifesté son intention de commencer à baisser ses taux d'intérêt cette année.



Des données inférieures aux attentes laisseraient au contraire la porte grande ouverte à une baisse de taux dès le mois de mars: selon le baromètre FedWatch de CME Group, les traders situent cette probabilité à 66% à l'heure actuelle.



Si les chiffres de demain vont donner du grain à moudre aux investisseurs, la saison des résultats qui démarrera vendredi avec les publications de JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo, s'annonce également capitale pour l'orientation des marchés.



En attendant cette fin de semaine effrénée, les rendements obligataires repartent timidement à la baisse: le 10 ans reperd trois points de base pour retomber sous la barre technique des 4%.



Sur le marché des changes, le dollar recule face à l'euro avant la statistique de l'inflation aux Etats-Unis. La monnaie unique revient ainsi autour de 1,0940.



Après leur accès de faiblesse de la veille, les cours du pétrole se redressent en attendant la publication, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend ainsi 1,5% à 73,3 dollars.





