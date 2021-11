Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : dans l'expectative des décisions de la Fed information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 16:10









(CercleFinance.com) - Les indices actions américains (-0,1% pour le Dow Jones et le S&P500, stabilité du Nasdaq Composite) manifestent l'attentiste des opérateurs, à l'approche de la conclusion de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'On s'attend généralement à ce que la Fed annonce la première réduction du rythme mensuel de ses achats d'obligations', notait la semaine dernière Tiffany Wilding, économiste en chef Amérique du Nord chez PIMCO, en amont de cette réunion. 'Nous pensons que celle-ci réduira le rythme de 15 milliards de dollars par mois, ce qui mettrait fin au programme d'ici la réunion du FOMC de mi-juin 2022', précisait-elle, ajoutant tabler sur une première hausse des taux de la Fed en 2023. S'attendant toutefois à ce que l'inflation reste élevée jusqu'au troisième trimestre 2022, elle voyait 'une probabilité significative que les hausses de taux soient envisagées plus tôt que prévu lors de la publication du Summary of Economic Projections de décembre'. En attendant, on notera que le secteur privé des Etats-Unis a créé 571.000 emplois en octobre selon le cabinet ADP, un nombre largement supérieur à l'estimation moyenne des économistes, après les 523.000 créations de septembre. Autre nouvelle encourageante, la croissance du secteur privé aux Etats-Unis a accéléré davantage qu'estimé initialement en octobre, selon l'indice PMI composite qui a été révisé en hausse à 57,6 contre 57,3 en estimation 'flash', et après 55,0 en septembre. Cette accélération vigoureuse s'appuie essentiellement sur une croissance plus rapide du secteur des services, qui se reflète aussi dans un indice ISM non manufacturier qui est passé de 61,9 à 66,7 d'un mois sur l'autre. Toujours du côté des statistiques, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de 0,2% en septembre, marquant un ralentissement par rapport à une hausse de 1% en août (révisée d'une estimation initiale de 1,2%). Sur le front des valeurs, les investisseurs accueillent positivement les publications trimestrielles de Mondelez (+1%), d'Amgen (+2%), de Marriott (+3%) et surtout celles de CVS Health (+5%) et de T-Mobile US (+6%).

