Wall Street dans l'expectative avant les droits de douane du 2 avril

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en territoire négatif. La prudence reste de mise avant l'entrée en vigueur des droits de douane réciproques voulus par le président Trump le 2 avril. Après l’annonce hier d’une forte contraction de l’indice de confiance des consommateurs en mars, les commandes de biens durables en février sont ressorties meilleures qu'anticipé. GameStop s'affiche en hausse après avoir annoncé miser sur le bitcoin . Vers 17h15, le Dow Jones cède 0,10% à 42545 points et le Nasdaq se replie de 1,39% à 18018 points.

Actuellement dans une impasse stratégique, GameStop a sorti hier soir un lapin de son chapeau : le distributeur de jeux vidéo américain ajoutera le bitcoin comme actif de réserve de trésorerie. A Wall Street, les investisseurs apprécient, portant l’action en progression de 15,12% à 29,24 dollars. GameStop rejoint la liste des sociétés américaines achetant du bitcoin pour redonner du tonus à leur titre. La plus connue est Strategy (ex MicroStrategy), un ancien éditeur de logiciels, dont la principale activité consiste désormais à acheter du bitcoin.

Les chiffres économiques du jour

Les commandes de biens durables ont progressé de 0,9% en février aux Etats-Unis en rythme mensuel après une hausse de 3,3% en janvier. Elles étaient anticipées en recul de 1,1%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dollar Tree

Dollar Tree, dont l'action avance de 1,3% en avant-Bourse, se dirige tout droit vers la cession de sa filiale Family Dollar à un consortium d'investisseurs privés pour environ un milliard de dollars, selon le Wall Street Journal mercredi, qui cite des sources proches du dossier. La finalisation de l'opération est attendue au deuxième trimestre. Par ailleurs, le détaillant discount américain table pour l'exercice 2025, un bpa ajusté allant de 5 à 5,50 dollars et des revenus de 18,5 à 19,1 milliards de dollars.

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop est attendu en forte hausse après avoir annoncé qu'il allait ajouter le bitcoin comme actif de réserve de trésorerie en parallèle à la publication de ses comptes du quatrième trimestre. Sur cette période, il a généré un bénéfice net de 131,3 millions de dollars, soit 29 cents par action, contre un profit de 63,1 millions de dollars, soit 21 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le résultat par titre est ressorti à 30 cents.

Honeywell

Honeywell a annoncé la création de postes de direction clés au sein de son activité matériaux avancés. Celle-ci sera baptisée Solstice Advanced Materials après sa cession aux actionnaires en franchise d'impôt, prévue pour fin 2025 ou début 2026. La société indépendante aura son siège à Morris Plains, dans le New Jersey. Solstice Advanced Materials sera une société cotée en bourse, axée sur le développement durable et spécialisée dans les produits chimiques et les matériaux.

Tesla

Tesla lancera ses ventes en Arabie saoudite le mois prochain : c'est ce qu'a annoncé le constructeur de voitures électriques sur son site web. L'événement de lancement de Tesla à Riyad, prévu le 10 avril, présentera ses véhicules électriques et ses produits alimentés par l'énergie solaire, indique le message. "Découvrez l'avenir de la conduite autonome avec Cybercab et rencontrez Optimus, notre robot humanoïde, alors que nous présenterons ce qui se prépare en matière d'IA et de robotique ", ajoute la société, sans préciser la date de commercialisation des véhicules dans le royaume.