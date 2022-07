Wall Street: dans l'attente de plusieurs statistiques information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 08:17

(CercleFinance.com) - Après un weekend prolongé pour cause de fête nationale, les grands indices actions américains (-0,42% sur le Dow Jones, +0,16% sur le S&P500, +1,75% sur le Nasdaq) ont terminé la séance avec des tendances opposées dans l'attente de plusieurs statistiques majeures cette semaine.



Les commandes à l'industrie pour le mois de mai ont été publiées. Après une hausse de 0,7% en avril (chiffre révisé par rapport à l'estimation initiale qui était de 0,3%), les commandes ont grimpé de 1,6% en mai, selon le Département du Commerce.



Mais ce sont surtout dans les jours à venir que sont attendus les indicateurs les plus importants pour jauger l'état de l'économie américaine.



Ainsi, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI composite et ISM non manufacturier mercredi, puis de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé jeudi, et enfin du rapport mensuel du Département du Travail pour le mois de juin.



'Nos économistes s'attendent à un ralentissement des créations de postes non agricoles (+225.000 prévues contre +390.000 précédemment) mais avec un chômage en baisse de 0,1 point à 3,5%', précisait à ce sujet Deutsche Bank lundi matin.



'Il y aura toujours beaucoup de demande de main-d'oeuvre et les tensions sur le marché du travail se poursuivront, laissant ainsi la Fed avec un énorme dilemme alors que la croissance ralentit', poursuivait l'établissement allemand.



En attendant, sur le front des valeurs, le constructeur de voitures électriques Tesla a indiqué samedi dernier avoir produit plus de 258.000 véhicules et revendiqué pour juin 2022 'le mois de production de véhicules le plus élevé de son histoire'.



La Commission européenne a autorisé la création d'une joint-venture entre le groupe états-unien Goldman Sachs et le japonais Sojitz Corporation au Japon. Cette coentreprise sera active dans l'archipel et se consacrera à la gestion immobilière et aux services associés.