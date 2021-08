Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : dans l'attente de nouveaux catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se montre hésitante lundi, dans un marché particulièrement étroit, les investisseurs reprenant leur souffle après les plus hauts historiques établis vendredi soir. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,3% à 35.108,7 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,1% à 14.850,9 points. Portés par de bons chiffres de l'emploi, le Dow Jones et le S&P 500 avaient établi de nouveaux records historiques de clôture vendredi. Les deux indices affichent désormais des gains de respectivement 15% et 18% depuis le début de l'année. Mais, après cette nouvelle séquence de hausse, les investisseurs attendent de nouveaux catalyseurs pour se remettre aux achats, d'autant que la saison des résultats trimestriels est en grande partie bouclée. Sur les 80% de sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs comptes à ce stade, près de 90% d'entre elles ont fait état de profits supérieurs aux attentes, selon des données compilées par Capital Economics. Le repli des cours du pétrole semble pour l'instant inciter les investisseurs à rester sur la défensive. En recul de 1,8%, le secteur de l'énergie - qui demeure un poids lourd de la cote à New York - signe actuellement la plus forte baisse sectorielle de l'indice S&P 500. Ce repli fait suite au recul des cours du pétrole qui chutent en raison de craintes liées à une propagation du variant Delta en Asie, où les taux de vaccination demeurent faibles. Le brut léger américain plonge actuellement de 3,2% à 66,1 dollars pour revenir à des plus bas de trois mois. Côté valeurs, le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande Tyson Foods grimpe de plus de 5% après avoir dégagé au titre de son troisième trimestre comptable un BPA ajusté presque doublé (+93%) à 2,70 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée de 10,8%. Tesla grimpe de plus de 2% après un relèvement de recommandation de Jefferies, passé de 'conserver' à 'acheter' sur la valeur. Uber Technologies recule d'environ 1% après avoir annoncé qu'il comptait émettre un emprunt obligataire de 1,5 milliard de dollars.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.