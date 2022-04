Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: d'humeur plutôt haussière malgré Netflix information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 15:10

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin après une série de résultats trimestriels diversement accueillis émanant de plusieurs ténors de la cote, dont Procter & Gamble et Netflix.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,4% en moyenne, annonçant un sentiment de marché plutôt haussier.



Les investisseurs surveillent de près les résultats trimestriels, avec l'espoir qu'ils permettent un prochain redressement de Wall Street, à condition de trouver quelques raisons d'y croire.



Le rythme des publications va s'accélérer au cours des jours qui viennent, avec - entre autres - les comptes d'American Express, AT&T, Schlumberger, Tesla ou Verizon.



Pour l'instant, les investisseurs semblent peiner à définir une tendance claire dans la première salve de résultats de sociétés qui a été dévoilée.



Parmi les groupes ayant publié leur résultats ce matin, Procter & Gamble devrait soutenir l'indice Dow Jones après la présentation de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et le relèvement de ses perspectives annuelles.



Attendu en baisse de 28%, Netflix devrait de son côté freiner la progression du Nasdaq suite à l'annonce, dans la soirée d'hier, de sa première perte d'abonnés en plus de 10 ans.



'On voit que le marché devient mûr, ce qui signifie que le groupe va devoir trouver un nouveau modèle de croissance', réagit un analyste qui suit la valeur.



IBM devrait débuter dans le vert après avoir dévoilé mardi soir un bénéfice net opérationnel en hausse de 25% à 1,3 milliard de dollars au titre du premier trimestre pour un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 14,2 milliards de dollars.



Autre facteur de soutien pour les actions, le rendement des Treasuries à 10 ans signe un repli bienvenu ce matin en direction de 2,88% après avoir atteint 2,93% hier, soit un nouveau plus haut annuel.



Les investisseurs prendront par ailleurs connaissance en début de séance des chiffres des ventes de logements anciens, attendues en baisse au mois de mars.