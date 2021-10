Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : d'humeur haussière après les résultats information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 15:14









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note plutôt haussière mardi, en réaction aux performances des différents groupes ayant dévoilé leurs comptes trimestriels en début de matinée. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance en légère hausse. Les investisseurs ont pris le temps de digérer une salve de résultats de plusieurs poids-lourds du Dow Jones, alors que les publications sont appelées à s'intensifier cette semaine. Johnson & Johnson a notamment annoncé un bénéfice net de 6,9 milliards de dollars, en hausse de 18,7% d'une année sur l'autre, et relevé ses perspectives pour 2021. Procter & Gamble a dévoilé de son côté des résultats 'solides', mais les investisseurs semblent surtout vouloir retenir la description de l'environnement de coûts et opérationnel 'difficile' dans lequel le groupe dit évoluer. En complément de ces deux poids lourds, l'assureur américain Travelers a annoncé mardi un bénéfice trimestriel bien supérieur aux attentes de Wall Street, la hausse de ses primes ayant plus que compensé l'augmentation des pertes liées aux catastrophes naturelles. Reflet du retour sur les actifs à risque, le rendement des bons du Trésor à 10 ans se tend encore, à 1,6050%. Autre facteur de soutien pour les actions, les cours du brut sont orientés à la baisse avec un WTI repassé sous les 83 dollars suite à l'annonce hier d'un ralentissement brutal de la croissance chinoise au troisième trimestre. Au chapitre économique, les mises en chantier de logements ont reculé de 1,6% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, une performance bien plus mauvaise que prévu. Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, a quant à lui chuté de 7,7%, manquant là aussi sensiblement l'estimation moyenne des économistes.

