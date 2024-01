Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: CPI, la montagne accouche d'une fourmi information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 07:34









(CercleFinance.com) - Le chiffre US le plus attendu de la semaine se solde par un non-événement absolu à Wall Street, avec des scores de clôture nuls : Nasdaq +0,004% (grâce à Netflix avec +2,8%), S&P500 -0,07% (plombé par le secteur de l'énergie), Dow Jones +0,04% à 37.711, sa seconde meilleure clôture de l'histoire après les 37.715 du 2 janvier (grâce aux +2,8% de Salesforce).



NB: le Dow Jones reste enfermé depuis le 14 décembre au sein d'une fourchette incroyablement étroite (37.250/37.700), avec 90% des échanges concentrés entre 37.400 et 37.700, soit moins de 1% d'amplitude (depuis le 21/12, soit 14 séances, un record d'immobilisme).



Le marché obligataire US, après plusieurs heures de stagnation post-CPI (au-delà de 4,03% pour le '10 ans') s'est détendu à partir de 19h45 pour terminer sur une détente substantielle de -5 points de base à 3,978%.



Wall Street ne s'est pas ému des mises en garde face aux anticipations de baisses de taux dès le mois de mars de la part de trois membres influents de la Réserve fédérale : John Williams, le président de la Fed de New York, Loretta Mester, celle de la Fed de Cleveland, et Tom Barkin, celui de la Fed de Richmond.



Difficile de deviner que la séance a été ponctuée par les chiffres les plus attendus de la semaine, à savoir ceux des prix à la consommation aux Etats-Unis, ressortis légèrement supérieurs au consensus.



La composante la plus surveillée, le Core CPI, s'élève à +0,3% (conforme aux attentes, mais +3,9% en rythme annualisé, contre 3,8% attendu), le taux global ressortant à +0,3% (contre +0,2% anticipé) et à +3,4% en annualisé (contre 3,2% attendu).



Sinon, les demandes d'allocations chômage sont restées quasi stables la semaine dernière, en recul de -1.000 en hebdomadaire pour s'établir à 202.000, ce qui était équivalent à la marge d'incertitude.



Le 'CPI' ne s'impose pas comme un 'game changer' et Wall Street réagira peut-être à des données 'macro' tout à fait étrangères à l'inflation, ou alors à la divulgation des premiers trimestriels, ceux de JP Morgan, Bank of America ou Wells Fargo, qui ouvriront le bal des résultats ce vendredi.



A noter que Microsoft (+0,5% au final à 284$) a brièvement ravi -durant quelques minutes de cotations- la première place en termes de capitalisation à Apple qui a repris in extremis sa position de leader avec une clôture à -0,3% à 185,6$ (après -1% en séance et une 'capi' de 2.866,5Mds$ à 22h00). Tesla a perdu -2,9% suite à l'annonce de l'arrêt de certaines chaînes de production à Berlin.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance.