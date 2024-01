Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : CPI, la montagne accouche à peine d'une fourmi information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 23:11









(CercleFinance.com) - Le chiffre US le plus attendu de la semaine se solde par un non-événement absolu à Wall Street, avec des score des clôture nuls : Nasdaq +0,004% (grâce à Netflix avec +2,8%), S&P500 -0,07% (plombé par le secteur de l'énergie), Dow Jones à +0,04% à 37.711Pts, sa seconde meilleure clôture de l'histoire après les 37.715 du 2 janvier, et 0,5 point d'indice de mieux que les 37.710,6 du 28 décembre(grâce aux +2,8% de Salesforce).



NB: le Dow Jones reste enfermé depuis lee 14 décembre au sein d'une fourchette incroyablement étroite 37.250/37.700, avec 90% des échanges concentrés entre 37.400 et 37.700, soit moins de 1% d'amplitude (depuis le 21/12, soit 14 séances, un record d'immobilisme).



Le marché obligataire US, après plusieurs heures de stagnation post-CPI (au-delà de 4,03% pour le '10 ans') s'est détendu à partir de 19H45 pour en terminer sur une détente substantielle de -5Pts à 3,978%.



Difficile de deviner que la séance a été ponctuée par les chiffres les plus attendus de la semaine, à savoir l'indice des prix à la consommation, ressortis légèrement supérieurs au consensus.



La composante la plus surveillée, le Core CPI, s'élève à +0,3% (c'est conforme aux attentes mais l'inflation s'établit à +3,9% annualisé contre 3,8% attendu), taux global ressort à +0,3% (+0,2% anticipé) et à +3,4% en annualisé (contre 3,2% attendu).



Sinon, les demandes d'allocation chômage sont quasi stables, en recul de -1.000 en hebdo, ce qui est équivalent à la marge d'incertitude.



Le 'CPI' ne s'impose pas comme un 'game changer' et Wall Street réagira peut-être à des données 'macro' tout à fait étrangères à l'inflation, ou alors à la divulgation des 1ers trimestriels, JP-Morgan, Bank of America ou Wells Fargo qui ouvriront le bal des résultats du T4 demain midi.



A noter que Microsoft (+0,5% au final à 284$) a brièvement ravi -durant quelques minutes de cotations- la 1ère place en terme de capitalisation au titre Apple qui reprend in extremis sa position de leader avec une clôture à -0,3% à 185,6$ après -1% en séance et une 'capi' de 2.866,5Mds$ à 22H).

Tesla a perdu -2,9% suite à l'annonce de l'arrêt de certaines chaînes de production à Berlin.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.