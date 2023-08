Wall Street: courant toujours vendeur sur l'obligataire information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 17:47

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note indécise vendredi, les marchés d'actions pâtissant d'un nouvel épisode de tension sur le compartiment obligataire.



En fin de matinée, le Dow Jones s'octroie une progression de 0,1% à 35.220,3 points, mais le Nasdaq Composite recule de 0,7% à 13.634,6 points.



La tendance est alourdie par la persistance d'un courant vendeur sur le marché obligataire, en dépit de la publication d'indicateurs confortant le scénario d'une poursuite du mouvement de désinflation aux Etats-Unis.



Selon le Département du Travail, les prix à la production n'ont augmenté que de 0,3% au mois de juillet, tandis que leur hausse hors alimentation, énergie et services commerciaux atteint seulement 0,2%.



Si ces chiffres renforcent la perspective d'une fin prochaine du cycle de resserrement monétaire, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, dont la soudaine envolée avait déjà pénalisé les actifs risqués la semaine dernière, est remonté à 4,16% suite à la publication de ces chiffres, non loin de plus hauts de 15 ans.



'Nous pensons que les anticipations en matière de rendements obligataires devraient se situer à des niveaux plus élevés compte tenu de la résistance de l'économie, qui laisse penser que la politique monétaire pourrait se révéler plus restrictive que prévu', avertit-on chez Barclays.



La remontée des rendements obligataires a pour conséquence un rebond du dollar, qui fait refluer l'euro dans la zone de 1,0955, en améliorant la rémunération du billet vert.



Dans ce contexte, six des 11 grands indices sectoriels du S&P 500 s'inscrivent dans le vert, les valeurs liées à l'énergie (+1,3%) réalisant les meilleures performances grâce à la vigueur des prix pétroliers.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger texan (WTI) poursuit sa hausse en s'adjugeant 0,7% à 83,4 dollars, un nouveau pic depuis l'automne dernier.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche pour l'instant un gain de l'ordre de 1,6%, mais le Nasdaq accuse à ce stade un repli hebdomadaire de plus de 1,7%.