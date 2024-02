Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : coup de froid avec le CPI mais repli contenu information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 23:56









(CercleFinance.com) - Après 14 semaines de hausse sur 15, le moindre prétexte pouvait déclencher une consolidation : ce fut donc l'inflation, ressortie (un peu) plus forte que prévu.



Pas de quoi déclencher un mouvement de panique: les dégagements sont restés contenus, le Dow Jones cède -1,2% (exactement son niveau de début de séance ou de la mi-journée).

Le Nasdaq-100, plus sensible à la tension des taux, n'a pas complètement perdu pied et cède -1,6% (sur 17.600) dans le sillage de e-Bay -5,4%, Micron -4,9%, Analog -4,8%, Cadence Design -4%, Microchip -3,9%, Paypal -3,1%, Amazon et Tesla -2,2% Meta -1,9%, Alphabet -1,6%... et Nvidia ne s'est effrité -à contrecoeur- que de -0,2%, ce qui n'entame pas les +600Mds$ de capitalisation (10 fois son chiffre d'affaire anticipé en 2024) rajoutées depuis le 1er janvier.



Le S&P500 a lâché -1,35% : outre les titres déjà mentionnés, il pâtit de la chute de Moody's -7,9%, de Marriott -5,6%, puis de dégagements sur les banques et ldes spécialistes de l'immobilier (valeurs foncières, constructeurs de maison individuelles) avec Beazer Homes -7,5%, Zions Bancorp -4,6%, DR Horton et Lennar -4%, Pulte Group -3,5%, Morgan Stanley -3,4%, Bank of American -2,6%...



Les investisseurs sanctionnent les chiffres de l'inflation américaine publiés à 14h30 : les prix à la consommation ont progressé de 0,3% (contre +0,2% estimé) en janvier, soit 3,1 en rythme annuel (contre 3,4% le mois précédent).



Le taux d'inflation sous-jacent 'core' (hors produits alimentaires et énergie) ressort à +0,4% le mois dernier (au-dessus de la prévision médiane de +0,3%), soit un taux annuel d'inflation 'core' inchangé à 3,9%.



Le rendement des T-Bonds fait un bond de +12Pts 4,2920% (+45Pts depuis le 1er février), le '2 ans s'envole de +15Pts vers 4,6200% (pire score depuis le 30 novembre 2023 et la matinée du 13 décembre respectivement)... et le '30 ans' grimpe de +12Pts vers 4,45% (pire score depuis le 4 décembre 2023 et niveau supérieur de 50Pts au plancher du 27/12/2023).



Cette hausse des rendements propulse le Dollar 0,5% au-delà de ses niveaux de la veille (une séance complètement 'flat') et l'Euro recule de -0,6% vers 1,0715$.

Le baril de pétrole n'a rien lâché et progressait de +0,8% sur le NYMEX à 77,7$.





