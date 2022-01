Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: coup de froid après le rapport sur l'emploi information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait démarrer dans le rouge vendredi matin suite à la publication de chiffres de l'emploi montrant un ralentissement des créations de postes aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'future' sur les indices S&P et Nasdaq se replient de 0,2% à 0,6%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'économie américaine n'avait créé que 199.000 emplois non agricoles en décembre, contre 249.000 en novembre, soit bien moins que le consensus qui visait un rebond autour de 450.000 postes.



Dans l'intervalle, le taux de chômage a toutefois chuté de 0,3 point à 3,9%, un taux en dessous des attentes des économistes, ce qui prouve que le marché du travail reste dynamique.



Ce dernier élément semble conforter le diagnostic économique optimiste formulé par la Réserve fédérale, voire favoriser de prochains relèvements de taux de la part de l'institution dans les mois qui viennent.



D'après les dernières minutes de la Fed, un consensus semble émerger au sein du FOMC selon lequel le plein emploi pourrait bientôt être atteint, un constat qui semble ouvrir la porte à une hausse de taux dès le mois de mars.



Le rapport sur l'emploi a d'ailleurs accentué les tensions sur le compartiment obligataire, un phénomène qui pèse sur les marchés d'actions depuis quelques jours.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans a ainsi touché un nouveau pic de presque deux ans dans la journée, à 1,76%.



La vive hausse récente des rendements des Treasuries, qui surprend beaucoup d'investisseurs en raison de sa concomitance avec le repli des actions, a été provoquée par la publication cette semaine de 'minutes' de la Fed à la tonalité résolument restrictive.





Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.