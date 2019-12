Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : coup de frein inattendu dû au Brexit Cercle Finance • 17/12/2019 à 16:48









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains sont au point mort mardi, l'optimisme entourant les questions commerciales cédant le pas à un regain de prudence au sujet des futures modalités du Brexit. Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones avance de près de 0,1% à 28.256,6 points, tandis que le Nasdaq Composite est inchangé ou presque, à 8815,5 points. 'La réapparition des craintes d'un Brexit sans accord fait chuter la livre sterling de plus de 1%', commentent ce matin les équipes de Wells Fargo Advisors. 'Les intervenants du marché craignent que le Premier ministre britannique Boris Johnson profite de sa main-mise parlementaire nouvellement acquise pour empêcher toute extension de la période de transition du Brexit au-delà de 2020', explique la banque californienne. Du côté des données statistiques du jour, les chiffres des permis de construire et des mises en chantier américains sont ressortis un peu supérieurs au consensus. Après une chute de 0,9% en octobre, la production industrielle a quant à elle rebondi de 1,1% en novembre, selon les données de la Réserve fédérale, un redressement qui s'avère toutefois insuffisant pour faire repartir Wall Street à la hausse. Sur le front des valeurs, Boeing abandonne 1,5% après avoir perdu plus de 4% hier suite à la confirmation de l'arrêt temporaire de la production de son 737-MAX, cloué au sol depuis maintenant un an. Eli Lilly avance de son côté de 0,8 après avoir annoncé une hausse de 15% de son dividende trimestriel et promis un 'solide' exercice pour l'année 2020. Cisco prend 0,4% suite à l'acquisition d'Exablaze, un fabricant australien d'équipements de réseaux à faible latence (switchs, cartes d'interface,...) pour un montant non déterminé.

