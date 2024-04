Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: coup de fatigue haussier après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York peine à trouver une direction claire jeudi suite à la statistique des prix producteurs, qui ne laisse pas anticiper de politique monétaire plus généreuse de la part de la Fed dans l'immédiat.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,6% à 38.230,1 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,3% à 16.221,5 points.



En rythme annuel, l'indice des prix à la production a augmenté de 2,8% sur les douze derniers mois hors alimentation, énergie et services commerciaux, soit une accélération par rapport aux 2,7% enregistrés en février.



Après les chiffres des prix à la consommation plus élevés que prévu publiés hier, ces données témoignent de pressions inflationnistes toujours persistantes aux Etats-Unis, ce qui écarte le scénario d'une baisse rapide des taux de la Fed.



D'après l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une réduction du loyer de l'argent à l'issue de la réunion du mois de juin n'est plus estimée qu'à 20%.



Pour autant, les marchés boursiers se montent globalement indécis.



Alors que le S&P a grimpé de 8% depuis le début de l'année et établi de nouveaux records, quelques signes de fatigue commencent à apparaître et plus personne ne semble vouloir s'engager véritablement.



Signe de l'indécision ambiante, les rachats à bon compte se font rares malgré le repli marqué de la veille et touchent surtout des valeurs sûres telles que Nvidia (+2%) ou AMD (+1,8%).



Après les secousses provoquées par les chiffres de l'inflation, Wall Street espère reprendre ses esprits demain, avec le début officieux de la saison des résultats des sociétés qui sera donné par les publications de JPMorgan, Citi et Wells Fargo.



En moyenne, les entreprises du S&P 500 devraient faire état d'une hausse de 3,2% de leurs profits sur le premier trimestre, soit leur troisième trimestre consécutif de croissance.



Si cette amélioration des comptes des entreprises devait bel et bien se matérialiser, les actions devraient en profiter puisque cela justifierait une hausse des cours sur la base de ratios de valorisation inchangés.





