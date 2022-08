Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: coup d'arrêt au rebond, les taux remontent information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 17:34









(CercleFinance.com) - Après une ouverture en petite hausse, la Bourse de New York s'est orientée à la baisse mardi matin, affaiblie par un regain de tension au niveau des rendements des obligations du Trésor.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,8% à 31.843,6 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 1,2% à 11.871,1 points.



Alors qu'ils avaient tendance à se tasser en début de journée, les rendements obligataires sont repartis à la hausse sur fond d'anticipations de resserrement de la politique monétaire en réaction à des indicateurs économiques supérieurs aux attentes.



Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté sur toutes les échéances après l'annonce d'une amélioration de la confiance du consommateur, avec un indice du Conference Board ressorti à 103,2 ce mois-ci, contre 95,3 en juillet, alors que le consensus l'attendait autour de 98.



Le rendement des emprunts d'Etat américains s'établit à 3,14%, après être resté sous la barre des 3,10% pendant plus d'un mois.



La récente remontée des rendements obligataires, qui a été renforcée par les propos de Jerome Powell vendredi, est de nature à pénaliser les actions américaines en augmentant l'attrait des 'Treasuries'.



Côté valeurs, Best Buy grimpe de 3,6% après avoir publié au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté (non GAAP) de 1,54 dollar, pratiquement divisé par deux (-48%) en comparaison annuelle, ainsi qu'une marge d'exploitation en retrait de 2,8 points à 4,1%.





