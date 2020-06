Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street continue de profiter des signes de reprise Reuters • 03/06/2020 à 16:41









WALL STREET OUVRE EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York est en hausse en début de séance mercredi, tirée par l'optimisme ambiant sur la reprise de l'activité économique dans les pays touchés par la pandémie de coronavirus. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 231,98 points, soit 0,9%, à 25974,63, au plus haut depuis le 6 mars. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,83% à 3106,44 et le Nasdaq Composite prend 0,5% à 9.656,73 points, confirmant son retour sur ses niveaux du 21 février. Le Nasdaq n'a enregistré, comme le S&P, qu'une seule baisse sur les sept dernières séances et il n'est plus qu'à 1,9% de son record absolu du 19 février (9.838,37 points). La perspective d'un retour progressif à la normale de l'activité économique après les perturbations liées au confinement continue de l'emporter sur les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine comme sur les manifestations parfois violentes qui se poursuivent dans de nombreuses villes américaines. L'amélioration de la conjoncture a été illustrée par les résultats meilleurs qu'attendu de l'enquête mensuelle d'ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, avec 2,76 millions d'emplois détruits en mai alors que le consensus Reuters tablait sur 9,0 millions. Le marché surveillera à 14h00 GMT le chiffre de l'indice ISM d'activité dans le secteur américain des services. Aux valeurs, le producteur de semi-conducteurs Microchip Technology gagne 8,62% au lendemain du relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le trimestre en cours. L'opérateur de services de VTC Lyft prend 8,87% après avoir fait état d'un rebond de son activité en mai grâce à la levée des mesures de restriction des déplacements dans de nombreuses villes. (Marc Angrand)

Valeurs associées LYFT RG-A NASDAQ +8.71% MICROCHIP TECH NASDAQ +12.34%