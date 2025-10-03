Wall Street continue d'aligner les records

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en territoire positif, les anticipations de baisse des taux l'emportant sur les conséquences du shutdown, qui entre dans son troisième jour. De fait, la publication attendue du rapport mensuel de l'emploi n'a pas pu être honorée. Les investisseurs ont pris connaissance d’un ralentissement du secteur des services plus important que prévu, selon l'ISM. Vers 17h15, le Dow Jones progresse de 0,15% à 46963 points et le Nasdaq Composite de 0,19% à 22888 points. Les deux indices sont au plus haut historique, again !

Le constructeur aéronautique Boeing (-0,24%, à 216,90 dollars) reporte une fois de plus l’arrivée de son gros-porteur 777X. Prévu initialement pour 2020, puis repoussé à 2025, cet appareil devrait désormais entrer en service à partir du premier trimestre 2027, selon des informations rapportées par l’agence Bloomberg qui cite des sources proches du dossier. Une nouvelle désillusion pour la compagnie aérienne Lufthansa, cliente de lancement du programme. Selon Bloomberg, ce retard pourrait obliger Boeing à inscrire dans ses comptes une charge estimée entre 2,5 et 4 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 50 en septembre contre un consensus de 51,8, a annoncé l’Institute of Supply Management (ISM). Il était à 52 en août.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI de S&P Global) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,9 en septembre, contre 53,6 attendu, après 54,6 en août. Le PMI pour les services est passé à 54,2 après 54,5 en août.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Applied Materials

L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, Applied Materials, est attendu en baisse après avoir prévenu que son activité sera pénalisée par de récentes restrictions à l'exportation. Le groupe technologique précise qu'elles réduiront son chiffre d'affaires d'environ 110 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2025. Sur l'exercice suivant, ses revenus seront impactés négativement à hauteur d'environ 600 millions de dollars.

Boeing

General Dynamics

Le groupe de défense General Dynamics, via sa division dédiée à l'information et à la technologie (General Dynamics Information Technology - GDIT), a remporté un contrat d'une valeur de 1,25 milliard de dollars afin de soutenir l'armée américaine en Europe et en Afrique. Attribué en septembre, ce contrat prévoit une période initiale de transition de cinq mois, suivie de sept années optionnelles, a précisé GDIT.

NBC

Google et NBCUniversal ont conclu un accord pluriannuel pour maintenir les émissions NBC telles que "Sunday Night Football" et "America's Got Talent" sur YouTube TV, mettant ainsi fin à une négociation difficile.

Tesla

SOC Investment Group, dont le but est de soutenir les initiatives réglementaires et actionnariales visant à garantir l'indépendance et la responsabilité des administrateurs, des pratiques de rémunération raisonnables des dirigeants et des politiques environnementales, humaines et autres s'est adressé aux actionnaires de Tesla. Il leur demande de s'opposer à la réélection de trois administrateurs, au plan d'intéressement en actions 2019 modifié et reformulé et à la prime de performance du PDG (Elon Musk).