Wall Street: consolide sans intensité, WTI au zénith à 89$ information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 23:49

(CercleFinance.com) - Wall Street a fini en légère baisse ce mardi alors que le pétrole accélère encore sa flambée sur le NYMEX (+11$ en 13 séances, dont +2% ce mardi à 89,3$).

Un tel rallye devrait alimenter les craintes d'un retour des pressions inflationnistes persistantes, ce que pourrait confirmer le 'CPI' attendu ce mercredi.

Les marchés obligataires sont sous tension depuis 15 jours mais les T-Bonds -stables ce soir- n'ont pas franchi leurs plafonds annuels alors que baril de WTI est lui au zénith.



Les indices US n'ont pas beaucoup perdu de terrain depuis le début du mois et ils continuent de se replier à contrecoeur: le Dow Jones ne s'est effrité que de -0,05% (bien soutenu par Exxon), le S&P-500 de -0,57% et le Nasdaq Composite -1,05% alors que Tesla a consolidé de -2,2% après les +10,1% de la veille et Apple de -1,7% malgré sa 'keynote' consacrée à la présentation de nouvelles montres connectées et bien sûr de l'i-Phone-15 et ses multiples versions (dont une à plus de 2.000$).



Le Nasdaq a surtout pâti de la chute d'Oracle (-13,5%), laminé après avoir fait état de prévisions moroses.

Côté hausses, les pétrolières étaient naturellement recherchées : Occidental +4%, Marathon +3,7%, Apache +3,1%, EOG +3%, Exxon +2,9% Oneok +2,8%, Halliburton et Diamondback +2,5%.

Mais secteur qui affichait les plus fortes hausses à 22H, c'était celui des bancaires avec Zions Bancorp +6,8%, Keycorp +4,8%, Wells Fargo +3%, Morgan Stanley +2,4%.

Pourtant, les banques régionales ont enregistré des retraits massifs de dépôts la semaine dernière (-70Mds$) et ont eu un large recours au fond de soutien de la FED pour garantir leur solvabilité.

Les refus de crédits de toute nature sont également au plus haut depuis 2009, ainsi que les défauts sur les cartes de crédit, les crédits auto, etc.



Mais David Solomon, le CEO de Goldman Sachs, considère que l'activité du secteur financier s'améliore (retour des IPO) et se montre optimisme sur la capacité de l'économie américaine à éviter une récession, un scénario qui ne dépasserait pas 20% de probabilité.