Wall Street: consolide sans intensité, Nvidia =fait accompli

(CercleFinance.com) - Pas de 3ème record historique consécutif pour le Dow Jones qui en termine sur un repli de -0,4% (à 41.091) après avoir longtemps évolué au-delà des 41.300 (avec un plafonnement vers 41.350 en matinée aux US) avant de passer dans le rouge à mi-séance (vers 19H heure française).



Le 'S&P' s'enfonce de -0,6% vers 5.593 et le Nasdaq fait grise mine (-1,15%) à 17.550 alors que Super Micro Computer se désintégrait de -19% (vers 443$) suite au report de la publication de ses comptes qui étaient attendus ce mercredi, ce qui semble confirmer les soupçons de fraude comptable évoqués la veille par le cabinet 'Hindenbourg'.



Le titre a perdu jusqu'à -29% en séance (sous les 400$) avant de reprendre 10% sur ses plus bas.

Le point d'orgue de cette journée a retenti vers 22H20 avec les résultats très, très attendus de Nvidia.



A 22H03, les trimestriels de Crowdstrike étaient bien accueillis avec des objectifs de C.A annuel revus à près de 4Mds$ (vers 3.933) et un bénéfice par titre de 1,04$ (+4% en 'after hour').



Ceux de Salesforce étaient également salués avec un gain de +3,8% en 'after hour'.

En ce qui concerne Nvidia (-2,1% en séance officielle, -4% en 'after hour'), les résultats attendus 'fantastiques', à des niveaux records furent au rendez-vous avec un bénéfice par action de 0,68$ contre 0,64$ attendu (soit une multiplication par 4 en 2 ans, mais le cours a été multiplié par plus de 8, dont plus de 3 depuis le 28/08/2023) et un chiffre d'affaire juste au-delà des 30Mds$ contre 28,7Mds$ (grâce au succès de ses GPU haut de gamme Blackwell).

Les revenus des 'data centers' (son coeur d'activité, à 85%) écrasent tous les autres départements, avec 26,3Mds$ contre 25,3 estimé.



Nvidia annonce également un plan massif de rachat d'action de 50Mds$ (contre 21Mds$/an jusqu'à présent): un ordre de grandeur qui le classe au sein du 'Top-10' derrière Apple (environ 88Mds$ sur 12 mois) ou Alphabet (62,6Mds$), mais devant Meta (34,6Mds$), Microsoft (18,7Mds$).



Une sorte de 'fait accompli' se matérialise après clôture avec un repli de -4 à -5% (autour de 120$) : les marchés avaient déjà largement intégré l'hypothèse de chiffres historiques comme l'illustre le rebond de près de 30% signé par le fabricant de processeurs depuis son point bas du 7 août.



Nvidia avait confirmé sa seconde place au sein des 3 grandes capitalisations boursières américaines depuis la mi-août (et les '3 sorcières'), derrière Apple à 3.440Mds$ et devant Microsoft à 3.052Mds$.



Les analystes de Danske Bank soulignent que 'les marchés utilisent depuis des mois ses résultats en tant que baromètre afin d'anticiper les dépenses d'investissement à venir dans le secteur'.



Côté chiffres, les stocks de pétrole brut ont diminué de 0,85Mns de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 4,65 selon l'AIE, l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes tablaient sur une baisse de 2,700 millions de barils.



Les stocks d'essence ont reculé plus nettement, de 2,2 millions de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont augmenté de 0,275Mn de barils.



Le cours du 'WTI' reculait de -1,7% vers 74,5$ sur le NYMEX.

A part Halliburton avec -2%, les baisses des 'majors' du secteur s'avéraient inférieures à 0,5% en moyenne.



Côté taux, les rendements des emprunts d'Etat américain sont littéralement figés depuis 24H : le '10 ans' s'affiche ce soir à 3,837% (+0,5Pt de base), le '2 ans' est tout aussi stable à 3,87% (+0,6Pt) et le '30 ans' est complètement inchangé à 4,127%.





