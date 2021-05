Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : consolidation sur des niveaux records Cercle Finance • 10/05/2021 à 17:03









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire lundi matin en l'absence de facteurs susceptibles d'inciter les investisseurs à poursuivre leurs achats au-delà des sommets actuels. Avec une hausse de 0,6%, le Dow Jones inscrit toutefois un nouveau plus haut absolu à 35.020 points tandis que le Nasdaq décroche de 1,3% vers 13.570 points. Le S&P 500 fait un peu la synthèse entre les deux indices en restant parfaitement stable. Le récent mouvement de rotation se confirme avec des investisseurs qui sortent des secteurs de la haute technologie, jugés chèrement valorisés, pour se positionner sur les valeurs de l'industrie et des matières premières. Les analystes estiment par ailleurs qu'avec l'essentiel de la saison des résultats passé, il est logique d'observer un certain retour au calme sur les marchés. Sur les 86% des sociétés de l'indice S&P 500 ayant jusqu'ici publié leurs comptes, 87% d'entre elles ont dépassé les prévisions de bénéfices, avec des performances en moyenne supérieures de 24% aux objectifs. Beaucoup d'investisseurs restent par ailleurs sur la touche en attendant la parution, mercredi, des chiffres très attendus de l'inflation, un élément très suivi par les marchés depuis la reprise de l'activité. Les intervenants de marché savent qu'un dérapage des prix pourrait conduire la Fed à durcir sa politique monétaire plus tôt que prévu afin d'éviter une potentielle 'surchauffe' de l'économie. Côté valeurs, Tyson Foods chute de 2,6% après avoir affiché au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté en hausse de 68% à 1,34 dollar, sensiblement supérieur au consensus de marché. Marriott lâche 3,2% après avoir dévoilé un bénéfice net ajusté de 34 millions de dollars pour les trois premiers mois de 2021, soit un BPA de 10 cents, supérieur au consensus de marché. Aucune statistique ne figure au programme aujourd'hui.

