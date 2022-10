Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: consolidation en vue malgré le rapport ADP information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 14:57

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 et le Nasdaq 100, en retrait d'environ 0,9%, préfigurent une consolidation des grands indices actions américains, en dépit de signaux encourageants sur le front de l'emploi à deux jours du rapport du Département du Travail.



Le secteur privé non agricole des Etats-Unis a généré 208.000 emplois en septembre selon le cabinet ADP, un nombre à peu près conforme au consensus, après les 185.000 créations enregistrées le mois précédent (révisées de 132.000 en estimation initiale).



'Il y a des signes que les gens retournent sur le marché du travail. La demande des employeurs demeure robuste et l'offre de travailleurs s'améliore, pour l'instant', commente Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.



Autre donnée parue avant l'ouverture, le déficit commercial des Etats-Unis a reculé à 67,4 milliards de dollars au mois d'août, par rapport à celui de 70,5 milliards du mois précédent, du fait d'un repli plus fort des importations que des exportations.



Après la cloche, les opérateurs doivent encore prendre connaissance des derniers indices PMI composite et ISM non-manufacturier pour le mois écoulé, l'indice ISM étant attendu en léger retrait par rapport à son niveau de 56,9 enregistré en août.



Sur le front des valeurs, Twitter a indiqué mardi, en cours de séance, avoir reçu une lettre d'Elon Musk lui notifiant de son intention de procéder finalement au rachat de la plateforme de microblogging, conformément à l'accord du 25 avril dernier.



Amazon annonce le lancement de son initiative Amazon Catalytic Capital, visant à investir 150 millions de dollars dans des fonds fournissant des financements aux entrepreneurs issus de 'milieux sous-représentés' (minorités ethniques ou sexuelles et femmes).



UBS relève sa recommandation sur Domino's Pizza de 'neutre' à 'achat', malgré un objectif de cours ramené de 430 à 385 dollars, une nouvelle cible qui laisse toujours un potentiel de progression de 22% pour le titre de la franchise de restauration rapide.