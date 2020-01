Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : consolidation après des indicateurs mitigés Cercle Finance • 07/01/2020 à 16:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire mardi matin suite à des indicateurs économiques contrastés qui peinent à rassurer les investisseurs après les soubresauts géopolitiques des derniers jours. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède moins de 0,3% à 28.626,5 points, tandis que le Nasdaq Composite reste inchangé ou presque, à 9071 points. Les intervenants de marché - qui s'étaient ému des possibles répercussions de la mort du général iranien Soleimani au cours des dernières séances - n'ont pas trouvé de véritable motif de soulagement dans les nombreuses publications macroéconomiques du jour. Le Département du Commerce a notamment fait état d'une baisse de 0,7% des commandes à l'industrie au mois de novembre, une évolution défavorable mais néanmoins conforme aux estimations des analystes. Signal plus encourageant, l'indice ISM non-manufacturier s'est, lui, établi à 55 sur le mois écoulé, contre 53,9 en novembre, reflétant une accélération de la croissance du secteur des services aux Etats-Unis. Le consensus l'attendait en hausse moins marquée, à 54,5. En contrepoint, les vives inquiétudes géopolitiques manifestées ces derniers jours sont presque complètement retombées, ce qui fait que les cours du pétrole ont arrête de grimper. Conséquence, les valeurs liées à l'énergie - véritable moteur de la cote depuis vendredi dernier - consolident très largement ce mardi et signent même le plus fort repli sectoriel de ce début de séance (-1%). Sur le Dow, ExxonMobil perd ainsi 1,3%, tandis que Chevron lâche 1,8%. Toujours du côté des valeurs, Goldman Sachs grimpe de 1,1% après avoir dévoilé une nouvelle structure organisationnelle en quatre branches d'activité, censée mieux refléter la nature de ses métiers. Tesla s'adjuge de son côté 1,6% à 458,8 dollars alors que Credit Suisse - qui demeure l'un des rares analystes négatifs sur la valeur - a relevé son objectif de cours à 340 dollars, tout en établissant une cible à 700 dollars en cas de 'scénario rêvé' (blue-sky scenario).

