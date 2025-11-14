Wall Street considère Nvidia comme le premier acteur de l'IA avant la publication de ses résultats

14 novembre - ** Morgan Stanley et Wells Fargo notent une forte hausse pour Nvidia NVDA.O à l'approche des résultats du troisième trimestre du 19 novembre

** Le fabricant de puces a atteint une capitalisation boursière de 5 trillions de dollars avant la chute des dernières semaines; les actions ont baissé de 2 % avant l'ouverture du marché vendredi

** MS relève son objectif de cours à 220 $ contre 210 $, citant l'accélération de la demande de GPU pour l'intelligence artificielle, un trimestre exceptionnel avec la montée en puissance de Blackwell

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 55 milliards de dollars en octobre et de 63 milliards de dollars en janvier, les deux impliquant une croissance séquentielle record

** Wells Fargo augmente son objectif de cours à 265 $ contre 220 $; 50-52 milliards de dollars de revenus au T3, les ventes de centres de données étant à l'origine d'un dépassement des prévisions

** Les analystes soulignent l'augmentation des investissements dans les hyperscalers, en hausse de 85 % en glissement annuel au 3ème trimestre, à 121,9 milliards de dollars

** Nvidia a annoncé 500 milliards de dollars de commandes de GPU Blackwell et Rubin (20 millions d'unités) jusqu'à CY26, renforçant la confiance dans la demande pluriannuelle d'infrastructures d'IA

** La note moyenne de 65 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 228 $ - données LSEG

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 39,1 %