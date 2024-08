Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: confiance renforcée par Walmart et les stats information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse jeudi, tirée par les bons résultats de Walmart et les chiffres supérieurs aux attentes des ventes au détail, qui ont soulagé les investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,9% à 1%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Les résultats meilleurs qu'attendu dévoilés ce matin par Walmart, le numéro un mondial de la grande distribution, ont renforcé la confiance des investisseurs dans la santé de l'économie américaine.



Le titre du groupe de supermarchés est attendu en hausse de plus de 8% après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel, ses résultats des derniers mois ayant profité de ses métiers de commence en ligne et des recettes publicitaires issues de ses activités numériques.



Les investisseurs ont également apprécié les résultats de l'équipementier des réseaux Cisco, autre composante du Dow, lui aussi attendu en hausse de 8% à l'ouverture.



Des indicateurs économiques rassurants sont venus alimenter à leur tour cette dynamique haussière.



Un nombre important d'indicateurs ont animé le début de journée, mais les investisseurs ont surtout privilégié les ventes au détail qui ont augmenté nettement plus prévu.



Après avoir baissé de 0,2% en juin, les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 1% en rythme séquentiel en juillet, selon le Département du Commerce.



Cette performance bien meilleure que prévu est venue apaiser en partie les craintes d'une entrée prochaine en récession des Etats-Unis, l'une des principales causes des turbulences récentes sur les marchés financiers.



Cet indicateur permet aux rendements des Treasuries de repartir à la hausse, avec un papier à 10 ans qui remonte au dessus de 3,93%, après avoir chuté sous 3,85% la veille, un plus bas depuis fin 2023.



Le dollar remonte lui aussi fortement dans la foulée de ces chiffres, ce qui fait chuter l'euro autour de 1,0950 face au billet vert.





