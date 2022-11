Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: confiance relative à la veille des élections information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a commencé la semaine du bon pied lundi, à la veille de la tenue des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Le Dow Jones a gagné 1,3% à 32827 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,8% à 10565 points.



Les sondages récents suggéraient que les Démocrates pourraient perdre leur majorité à la Chambre des représentants, ce qui réduirait les chances d'un coup de pouce budgétaire significatif en cas de coup d'arrêt de l'économie.



Si cette situation risquerait aussi de faire renaître les sempiternelles querelles concernant le relèvement du plafond de la dette, il semble toutefois peu probable que les élections de mi-mandat aient un impact significatif sur les marchés d'actions américains.



'Les investisseurs ont évidemment tendance à préférer un équilibre des pouvoirs au sein du gouvernement, de sorte qu'un Congrès divisé pourrait être légèrement plus positif', estimait ainsi Kristina Hooper, stratégiste chez Invesco.



Les opérateurs seront aussi attentifs dans les prochains jours à certains indicateurs macroéconomiques, en particulier l'inflation aux Etats-Unis, tandis que la vague des trimestriels devrait se montrer moins fournie que les semaines précédentes.



Pour l'heure, Palantir a dévissé de 11,5% après l'annonce par le spécialiste de l'exploitation des données à grande échelle d'une croissance plus forte que prévu de son chiffre d'affaires, mais avec le maintien de pertes au troisième trimestre.





