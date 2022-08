Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: confiance jeudi avant Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 07:10









(CercleFinance.com) - Les investisseurs sont revenus à l'achat ce jeudi, à la veille de l'intervention très attendue de Jerome Powell à Jackson Hole : le Dow Jones a avancé d'environ 1% à 33292 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de près de 1,7% à 12639 points.



Après le récent tassement de l'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs souhaitaient notamment savoir si un relèvement plus rapide qu'attendu des taux des fed funds de 75 points de base doit être envisagé le mois prochain.



Les marchés d'actions américains ont lourdement corrigé depuis le début de la semaine, mais ces craintes semblent s'être quelque peu dissipées ce jeudi. 'Le discours de Powell est envisagé avec davantage de décontraction qu'en début de semaine', selon un trader.



Certains stratèges n'excluent pas que la Fed commence à réfléchir à une pause prochaine dans son cycle de hausses de taux, potentiellement pour la fin d'année, avec l'argument de laisser un temps de digestion à l'économie.



Sur le front des statistiques, le PIB réel des Etats-Unis a diminué de 0,6% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une deuxième estimation du Département du Commerce, après avoir été annoncé en recul de 0,9% en toute première lecture.



Du côté des valeurs, Salesforce a accusé un repli de plus de 3,4%, suite à la parution de résultats trimestriels en demi-teinte avec l'annonce de son tout premier programme de rachats d'actions, mais une révision en baisse de ses objectifs annuels.



Toujours parmi les publications d'entreprises, les opérateurs ont salué celle de Nvidia (+4%), mais délaissé celle de Dollar General (-0,5%), et lourdement sanctionné celles d'Abercombie & Fitch (-6,5%) et de Dollar Tree (-10,2%).





