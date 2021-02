Wall Street conclut la semaine sur des records

Le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street (New York), le 12 janvier 2021 ( AFP / Angela Weiss )

Les grands indices de Wall Street ont décroché vendredi de nouveaux records, concluant une semaine de hausse dans un marché se préparant à des nouvelles mesures de soutien et se voulant optimiste sur la campagne de vaccination aux Etats-Unis.

L'indice des valeurs vedettes, le Dow Jones Industrial Average, est monté de 0,09% à 31.458,99 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a progressé de 0,50% à 14.095,47 points et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,47% à 3.934,93 points.

De lundi à vendredi, le Dow Jones s'est apprécié de 0,9%, le Nasdaq de 1,7% et le S&P 500 de 1,2%.

"On sait que (Joe) Biden va faire avancer son plan d'aide à l'économie plutôt rapidement", souligne Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services au sujet des 1.900 milliards de dollars que le président américain veut débloquer au plus vite pour soutenir les foyers et les entreprises frappés par la crise économique.

"On commence aussi à savoir que, petit à petit, les Américains se font vacciner, ce qui est très satisfaisant. Avant l'été, une grande majorité des Américains qui le veulent seront vaccinés", ajoute M. Volokhine.

Jeudi, M. Biden a annoncé que les Etats-Unis avaient acheté 200 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19 -- 100 millions à Moderna (+0,2%) et 100 millions à Pfizer (+0,8%).

La progression de la Bourse new-yorkaise s'est toutefois faite par à-coups cette semaine, le marché n'étant pas mû par un grand événement catalyseur.

"Une fois qu'ils ont eu leur dose d'espoir, les investisseurs ont envie de voir des résultats et de la croissance", résume M. Volokhine.

Symbole de ces attentes, le groupe Walt Disney, membre éminent du Dow Jones, a vu son action baisser de 1,7% après avoir publié jeudi soir ses résultats trimestriels.

Si l'empire du divertissement a pu compter sur la croissance impressionnante de ses services de streaming, notamment Disney +, ses bénéfices ont été lourdement affectés par l'impact de la pandémie et ont chuté.

Parmi les autres valeurs du jour, les majors pétrolières ExxonMobil (+0,6%), Chevron (+1,6%) et ConocoPhillips (+1,4%) sont montées, bénéficiant de la hausse des cours de l'or noir.

Les trois géants américains ont toutefois vu leur note abaissée d'un cran par l'agence S&P Global Ratings, pénalisés, comme l'ensemble du secteur, par l'essor des énergies renouvelables, de faibles marges et de la volatilité des cours du baril.

Au rang des indicateurs, la confiance des consommateurs américains s'est érodée début février en raison de la baisse de revenus chez les ménages les plus modestes, selon l'estimation préliminaire de l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi.

Wall Street restera fermée lundi à l'occasion de la fête de President's Day aux Etats-Unis et rouvrira mardi matin.

dho/vmt/clp/