Wall Street conclut en hausse avant une décision monétaire de la Fed

La Bourse de New York a conclu en hausse mardi, à la veille d'une décision monétaire de la Fed, tandis que les tumultes bancaires se sont calmés, laissant place à un rebond des titres de banques régionales.

L'indice Dow Jones a avancé de 0,98% à 32.560,60 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a grimpé de 1,58% à 11.860,11 points et le S&P 500 de 1,30% à 4.002,87 points.

Les investisseurs ont semblé encouragés par les propos de la secrétaire au Trésor Janet Yellen devant l'Association des banquiers américains (ABA).

"La situation se stabilise. Et le système bancaire américain reste solide", a dit la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden. "Des actions similaires" aux prêts accordés rapidement aux banques après la déconfiture de Silicon Valley Bank et Signature Bank "pourraient être justifiées si les petites institutions subissent des ruées sur les retraits qui présentent un risque de contagion", a-t-elle indiqué.

"Les autorités américaines étudient les moyens d'étendre temporairement la couverture par la FDIC (le régulateur bancaire) des dépôts au-delà du plafond actuel de 250.000 dollars", a affirmé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Pour Steve Sosnick, stratégiste en chef chez Interactive Brokers, "les problèmes bancaires sont passés à l'arrière-plan": "il est peut-être un peu tôt pour dire qu'on est complètement sorti du bois mais on n'a pas entendu parler de nouveaux problèmes sur une banque cette semaine et c'est une bonne nouvelle pour le marché".

Le secteur bancaire (+2,47%), avec celui de l'énergie, a mené la hausse du marché.

La banque américaine First Republic, encore laminée à Wall Street lundi malgré les bouées de sauvetage lancées par les autorités et des établissements concurrents, s'est envolée de presque 30% à 15,78 dollars après avoir lâché 47% la veille.

Parmi d'autres établissements régionaux, Fifth Third a gagné 4,50%, Western Alliance Bancorporation 14,96% et PacWest Bancorp 18,77%.

Les investisseurs ont eu surtout les yeux tournés vers la Banque centrale américaine (Fed) qui termine une réunion mercredi avec, pour commenter sa décision monétaire, une conférence de presse de son président Jerome Powell et de nouvelles prévisions économiques et projections d'évolution des taux.

"On n'y voit pas très clair pour ce qui est de la Fed bien que le consensus penche pour une hausse des taux de 25 points de base", ce qui devrait les mener entre 4,75% et 5%, a indiqué Steve Sosnick.

Les turbulences bancaires en partie causées par le relèvement drastique des taux depuis un an vont en effet peser dans les discussions du Comité monétaire.

La clé sera "dans la conférence de presse, où le président va assurer qu'il n'y pas vraiment de crise bancaire", a ajouté l'analyste.

Les tableaux de projection de l'évolution des taux seront aussi observés de près, alors que le marché anticipe désormais des baisses de taux dès l'été.

Dans un autre registre, le titre de Tesla a bondi de 7,82%, alors que le groupe d'Elon Musk a été gratifié d'une meilleure note sur sa dette par Moody's.

Une nouvelle réduction des coûts avec la suppression de 9.000 nouveaux emplois chez Amazon était bien reçue par les investisseurs, l'action a grimpé de 2,97%.

L'action très volatile du groupe de distribution de jeux video GameStop s'envolait après la fermeture (+31%), après l'annonce de bénéfices au-dessus des prévisions au quatrième trimestre contre une perte un an avant.

