Wall Street commence la séance en timide hausse

Le parquet du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a ouvert en modeste hausse mercredi, les indices du Nasdaq et du S&P 500 atteignant lentement leurs plus hauts de l'année.

L'indice Dow Jones grignotait 0,10%, le Nasdaq, à dominante technologique, grappillait 0,07% tout comme l'indice élargi S&P 500.

La veille, les indices avaient très légèrement progressé: l'indice des valeurs vedettes avait grappillé 0,03% à 33.573,28 points, le Nasdaq avait avancé de 0,36% à 13.276,42 points et le S&P 500 de 0,24% à 4.283,85 points.

"Voilà une autre matinée où les échanges sont hésitants", notait Patrick O'Hare de Briefing.com. "La retenue du marché s'explique notamment par la conviction que les actions des méga-capitalisations risquent de reculer et vont exercer une pression prépondérante sur les principaux indices", a ajouté l'analyste.

Une demi-heure après l'ouverture du marché, la banque centrale du Canada a relevé son taux directeur de 0,25 point ce qui a légèrement ralenti l'évolution positive des indices new-yorkais alors que les investisseurs attendent la réunion monétaire de la Fed la semaine prochaine.

La Banque du Canada est ainsi revenue sur sa décision de faire une pause sur la hausse des taux. Les rendements obligataires ont réagi immédiatement, le taux à dix ans sur les bons du Trésor se tendant vers 14H30 GMT à 3,74% contre 3,66% la veille.

Au rang des indicateurs du jour, le déficit commercial américain s'est creusé au plus haut depuis six mois du fait d'une chute marquée des exportations (-5,3%), ce qui risque de peser sur la croissance des Etats-Unis au deuxième trimestre.

Par ailleurs, l'OCDE a relevé sa prévision de croissance mondiale à 2,7% pour 2023 mais prévenu que la route serait "longue" pour une croissance durable.

Autre nouvelle qui tempérait l'enthousiasme des traders: les exportations de la Chine, historiquement un levier de croissance clé pour le pays, sont repassées dans le rouge en mai et les importations restent à la peine.

A la cote, après une journée difficile, qui avait vu le titre chuter de 12,09%, la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase se reprenait, progressant de plus de 3%.

Visée par une action en justice du gendarme américain des marchés, la SEC, qui lui reproche de ne pas s'être enregistrée auprès de lui, la plateforme a bénéficié de l'annonce de la société d'investissement ARK, qui a acquis 400.000 actions Coinbase.

Le groupe agroalimentaire Campbell Soup, rendu célèbre par Andy Warhol, reculait de 5,84% malgré des résultats supérieurs aux attentes et la confirmation de ses prévisions annuelles. Ses marges se sont néanmoins érodées.

Tesla avançait de 3,87%, au lendemain d'une décision en appel rendue par un tribunal du Delaware, qui a de nouveau écarté la demande d'actionnaires du constructeur dénonçant les conditions de la prise de contrôle du fabricant de panneaux solaires SolarCity.

La banque régionale PacWest, un temps considérée comme le nouveau maillon faible du système bancaire américain, prenait 5,88%. Depuis son plancher de début mai, le cours de son action a plus que triplé (+337%). D'autres banques régionales étaient dans le vert comme Western Alliance Bancorporation (+1,88%) et Zions (+1%).

