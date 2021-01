Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : clôture terne après des résultats mitigés Cercle Finance • 27/01/2021 à 07:37









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini la séance de mardi très légèrement dans le rouge, sur fond d'une vague de résultats d'entreprises mitigée : le Dow Jones et le Nasdaq Composite ont tous deux cédé moins de 0,1%, à 30937 et 13626 points respectivement. 'Les participants au marché ont surveillé les nouvelles sur les mesures de relance budgétaire, Joe Biden ayant signalé sa volonté de faire des compromis sur les détails de son plan d'allégement proposé de 1900 milliards de dollars', note Wells Fargo Advisors. 'Sur le front de la Covid-19, le laboratoire pharmaceutique Pfizer a indiqué qu'il serait en mesure de fournir aux États-Unis 200 millions de doses de vaccin contre le coronavirus d'ici le mois de mai, soit deux mois plus tôt que prévu', ajoute la banque californienne. La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est redressée en janvier, à en croire l'indice du Conference Board, qui est ressorti à 89,3 contre 87,1 le mois précédent, alors que les économistes attendaient en moyenne une hausse un peu moins forte. Pour le reste, ce sont essentiellement les publications de résultats qui ont animé la cote, les investisseurs cherchant toujours à déterminer si les niveaux de valorisation actuels sont justifiés après les records des dernières semaines. Les publications du jour ont reçu des accueils contrastés : si les comptes de GE (+2,7%) Johnson & Johnson (+2,7%) et 3M (+3,3%) ont été salués, ceux d'American Express (-4,1%), Lockheed Martin (-3,7%) et Verizon (-3,2%) ont été clairement boudés. Les investisseurs espéraient néanmoins que les résultats des grands groupes technologiques viendront dynamiser la tendance. Les analystes de BofA ont ainsi décidé de relever leur objectif de cours sur Apple en prévision de performances 'record'.

