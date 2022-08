Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: clôture sur des gains timides jeudi information fournie par Cercle Finance • 19/08/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York n'a affiché que des gains timides jeudi, partagée entre indicateurs économiques décevants et bons résultats de Cisco. Le Dow Jones a grappillé moins de 0,1% à 33999 points, tandis que le Nasdaq Composite a avancé de 0,2% à 12965 points.



En l'absence de véritables catalyseurs en ce creux du mois d'août, les marchés ont globalement semblé préférer marquer le pas, d'autant que les nombreuses incertitudes du moment ont été nourries par des indicateurs peu rassurants.



Les investisseurs ont ainsi appris peu après l'ouverture que l'indice des indicateurs avancés du Conference Board (-0,4%) avait reculé pour le cinquième mois consécutif, une série baissière renforçant les risques d'une récession aux Etats-Unis au cours des prochains mois.



'Le pessimisme des ménages, la volatilité du marché boursier et le ralentissement du marché de l'emploi, de la construction résidentielle et des commandes à l'industrie laissent penser que la faiblesse de l'activité va s'intensifier', prédisait le ConfBoard.



Autre motif de préoccupation, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué de 5,9% en juillet par rapport à juin, selon la Fédération nationale des agents immobiliers, un chiffre qui paraissait confirmer les difficultés du secteur immobilier.



En revanche, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie est repassée en zone d'expansion en août, d'après l'indice de la Fed locale qui est ressorti à +6,2 pour le mois en cours, après être tombé à -12,3 en juillet.



Sur le front des valeurs, Cisco est parvenu à grimper de 5,8% : des résultats trimestriels solides du géant des équipements de réseaux ont apaisé un peu les craintes des investisseurs à propos du ralentissement économique.



Estée Lauder a gagné 1,8%, le groupe de cosmétiques ayant dévoilé des objectifs optimistes pour son exercice qui commence, à l'occasion de la publication d'un BPA ajusté en hausse de 12% en devises constantes pour son exercice 2021-22.





