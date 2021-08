Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : clôture sur des gains solides information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé jeudi sur des gains solides, sur fond de piètres inscriptions aux allocations chômage : le Dow Jones a avancé de près de 0,8% à 35064 points, de même que le Nasdaq Composite, à 14895 points. Alors que les analystes les attendaient à 375.000, les nouvelles inscriptions aux allocations chômage n'ont diminué que de 14.000 à 385.000 la semaine dernière, faisant ainsi reculer la perspective d'un resserrement de la politique monétaire américaine. A ce stade, les économistes attendent une réduction des rachats d'actifs de la Réserve Fédérale ('tapering') pour le début 2022, avant une première hausse de taux directeurs prévue à l'automne 2023. Autre donnée peu encourageante pour l'économie américaine, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé à 75,7 milliards de dollars en juin, contre 71 milliards en mai, du fait d'une hausse de 2,1% des importations, plus sensible que celle de 0,6% des exportations. Sur le front des valeurs, Uber a grimpé de 3%, le marché ayant préféré retenir les bonnes surprises de la dernière publication trimestrielle du géant des VTC et de la livraison de repas, dont des facturations particulièrement vigoureuses. GM a progressé de 3,3% alors que les analystes de Wedbush recommandaient aux investisseurs de profiter de l'accès de faiblesse qui a suivi la présentation des derniers résultats trimestriels du constructeur automobile. ViacomCBS s'est adjugé de son côté 7,1% après des résultats trimestriels du groupe de médias meilleurs que prévu, marqués notamment par un développement rapide de ses activités de streaming et de sa plateforme Paramount+.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.