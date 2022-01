Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: clôture sur de fortes pertes vendredi information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 07:42









(CercleFinance.com) - Après avoir tenté de limiter son repli en début de séance, la Bourse de New York s'est affaissée pour clôturer sur de fortes pertes. Le Dow Jones a ainsi chuté de 1,3% à 34265 points, tandis que le Nasdaq Composite a plongé de 2,7% à 13769 points.



'Nous nous attendons à ce que la Fed fasse part d'une hausse des taux en mars et d'une accélération du resserrement quantitatif lorsqu'elle annoncera sa politique monétaire mercredi prochain', indiquait Capital Economics en cours de séance.



Dans ce contexte, les investisseurs sont restés de marbre face à l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board qui a progressé de 0,8% en décembre, attestant d'une certaine solidité de l'économie américaine.



'Pour le premier trimestre, les vents contraires d'Omicron, des pénuries de main-d'oeuvre et des pressions inflationnistes - ainsi que les hausses de taux d'intérêt attendues de la Fed - pourraient modérer la croissance économique', prévenait toutefois le Conference Board.



Parmi les valeurs les plus actives, Netflix s'est effondrée de 21,8% après que le géant du streaming a livré, à l'occasion de ses trimestriels, des prévisions décevantes pour son premier trimestre 2022, signe d'un ralentissement de sa croissance.



Schlumberger a reculé de 1,9% en dépit de la publication par le groupe de services parapétroliers, d'un bénéfice net ajusté des trois derniers mois de 2021 qui a pratiquement doublé en comparaison annuelle sur fond de reprise de la demande.



Intel a terminé à l'équilibre, alors que le géant des microprocesseurs a annoncé qu'il allait consacrer plus de 20 milliards de dollars d'investissements à la construction d'un nouveau site devant accueillir deux usines de nouvelle génération dans l'Ohio.





