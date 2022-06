Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: clôture sans tendance mercredi information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a clôturé sans tendance nette après de nouveaux signes de ralentissement de l'économie et des déclarations de Jerome Powell : le Dow Jones a grappillé près de 0,3% à 31029 points, et le Nasdaq Composite a fini juste sous son équilibre, à 11178 points.



A en croire une troisième estimation, le PIB réel des Etats-Unis a reculé de 1,6% en rythme annualisé au premier trimestre, alors que la précédente estimation, publiée il y a un mois, montrait une contraction plus limitée de 1,5%.



Pour ne rien arranger, l'indice des prix 'PCE' a augmenté de 7,1% sur le premier trimestre, contre une hausse de 6,4% le trimestre précédent. En excluant les prix de l'alimentation et de l'énergie, il s'est accru de 5,2%, après 5% au dernier trimestre 2021.



'On voit bien que le risque est orienté à la baisse face aux menaces d'un ralentissement de la croissance et d'une inflation persistante qui continuent de planer sur les marchés', soulignait un trader après ces données.



Par ailleurs, lors d'un forum organisé par la BCE au Portugal, le patron de la Réserve fédérale a reconnu que la remontée des taux d'intérêt risquait de brider la croissance, mais a rappelé que le premier danger restait celui d'une installation dans le temps de l'inflation.



Côté valeurs, General Mills a grimpé de 6,3% après la décision du conseil d'administration d'accroitre de 6% son dividende trimestriel à l'occasion de la publication de résultats meilleurs que prévu par le groupe agroalimentaire.



Goldman Sachs a gagné 1,3% alors que BofA recommandait d'acheter la valeur en raison de sa bonne capacité de résistance à un retournement de l'économie, de même qu'Apple suite à des commentaires de Wedbush, positifs pour la demande pour l'iPhone.



Eli Lilly a pris 1,7% après un accord avec Washington pour fournir 150.000 doses supplémentaires de bébtelovimab, son traitement contre la Covid-19, pour environ 275 millions de dollars, ce qui devrait répondre à la demande actuelle jusqu'à fin août.